Hotely a reštaurácie bijú na poplach a žiadajú vládu, aby urýchlene spustila čerpanie pomoci za september až december

Hrozí im extrémny nárast nákladov

Situácia môže byť likvidačná

Zamestnanosť v ohrození

13.12.2022 (Webnoviny.sk) - Zamestnávatelia združení v Asociácii hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) vítajú spustenie kompenzačnej schémy za august a september v podobe cenových stropov energií a kompenzáciu neúmerného rastu nákladov, ktoré súvisia s energetickou krízou.Avšak asociácia upozorňuje, že štátna pomoc musí pokryť celé obdobie vykurovacej sezóny, a žiadajú, aby vláda urýchlene spustila možnosť čerpania aj za september až december.O niekoľko dní viac ako polovici hotelov a reštaurácií skončia garantované zmluvy s dodávateľmi energií, kde mali pôvodné "lepšie" ceny elektrickej energie a plynu. Čo znamená, že od januára veľká časť ubytovacích zariadení a gastro prevádzok bude nútená nakupovať energie za šesť až osemnásobne vyššie ceny, čo pre podniky znamená extrémny nárast nákladov.„Stretávame sa dokonca s požiadavkou na bankové záruky vo výške šesťdesiat osem percent ročného odberu a nákladov na energie. Takéto podmienky by položili na kolená aj podniky vo finančne lepšej kondícii v iných odvetviach, ktoré neboli pandémiou zasiahnuté do takej miery ako HoReCa,“ upozorňuje prezident AHRS Marek Harbuľák. Pokiaľ štát bezodkladne nezasiahne, situácia môže byť pre domáci sektor hotelierstva a gastronómie likvidačná.„S výnimkou zimných stredísk čaká väčšinu ubytovacích zariadení a reštaurácií obdobie s najnižšími tržbami. Tie v porovnaní s predkrízovým obdobím budú klesať ešte výraznejšie, a to vzhľadom na šetrenie spotrebiteľov z dôvodu extrémnej inflácie a rastúcich cien,“ pokračuje Harbuľák.Asociácia apeluje na vládu, aby čo najskôr vydala nadväzujúce výzvy a zabezpečila plynulé vyplácanie pomoci aj za nasledujúce obdobie. Súčasná situácia ohrozuje chod podnikov a zamestnanosť.„Viac ako 90 % gastro prevádzok a ubytovacích zariadení patrí medzi malé a stredné podniky, ktorým hrozí, že nebudú ďalej schopné korektne splácať svoje účty. Je preto nevyhnutné, aby boli najneskôr v januári zverejnené výzvy za mesiace september až december tohto roka,“ uzavrel prezident AHRS.