László Bénes sa sťahuje z Mönchengladbachu do Hamburgu a zahrá si v druhej Bundeslige

Štvrté pôsobisko v Nemecku

Hamburg neprešiel cez baráž

22.6.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový reprezentant László Bénes mení kmeňového zamestnávateľa v rámci nemeckej scény. Dvadsaťštyriročný stredopoliar prestúpil z Borussie Mönchengladbach do druholigového tímu Hamburger SV.Ako referuje oficiálny web HSV, rodák z Dunajskej Stredy podpísal v novom pôsobisku kontrakt do leta 2026 a ešte v stredu sa mal zapojiť do tréningu s novými spoluhráčmi.„Podpis Lászlóa plne zodpovedá našej ceste a našej prestupovej stratégii. Napriek svojmu mladému veku už nazbieral veľa skúseností a v jeho rozvoji chceme pokračovať,“ povedal hamburský funkcionár Jonas Boldt, podľa ktorého bude Bénes vďaka svojim schopnostiam užitočný aj pri zahrávaní štandardných situácií.„Už sa teším na to, že spoznám tím. Som si istý, že sa doň rýchlo začlením. Chcem byť dôležitou súčasťou klubu a pomôcť mu dosiahnuť jeho ciele. Trénerova predstava futbalu sa mi páči a vyhovuje mi. Na konci minulej sezóny som bol ako divák na Volksparkstadione a atmosféra bola naozaj vynikajúca. O to viac sa teším, že ju čoskoro zažijem v drese HSV,“ poznamenal Bénes, pre ktoré to bude už štvrté nemecké pôsobisko. Predtým z Mönchengladbachu hosťoval v Holsteine Kiel a FC Augsburg.Bénes prestúpil do Mönchengladbachu v roku 2016 z MŠK Žilina . V Borussii mal kontrakt platný do 30. júna 2024. Hamburg bude v budúcej sezóne 2022/2023 účinkovať v II. bundeslige.V máji nebol ďaleko od postupu medzi nemeckú elitu, no neuspel v baráži proti Herthe Berlín so slovenským obrancom Petrom Pekaríkom