Tatran Prešov si dve sezóny zahrá okrem slovenskej aj českú extraligu, do Európskeho pohára sa nedostal

22.6.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský mužský hádzanársky klub Tatran Prešov bude v sezóne účinkovať okrem najvyššej domácej súťaže aj v českej extralige a Európskej lige mužov.Šarišania mali záujem hrať v Európskom pohári, no Európska hádzanárska federácia (EHF) ich prihlášku do EP neakceptovala.Klub z Prešova tiež podpísal zmluvu s Českým zväzom hádzanej na dva roky a bude jedným zo štrnástich účastníkov tamojšej extraligy. Tatran už v minulosti hral v českej najvyššej súťaži."V oboch ročníkoch 2007/2008 a 2008/09 Tatran vyhral dlhodobú časť súťaže," upozorňuje oficiálny web prešovského tímu."Prešov jednoznačne prinesie do najvyššej súťaže hernú kvalitu. České kluby mu pred pár rokmi nedokázali konkurovať. Teraz verím, že situácia bude iná. České extraligové kluby urobili veľký výkonnostný skok, atraktivita súťaže stúpa a láka čoraz viac fanúšikov. Slovenský gigant, ktorý pravidelne hrá európske poháre s ambíciami v Lige majstrov, rozhodne zvýši atraktivitu súťaže. Verím, že diváci aj fanúšik budú spokojní,“ uviedol k prijatiu Tatrana pre web Českého zväzu hádzanej jeho prezident Ondřej Zdráhala.Tatranu nevyšla snaha dostať sa do Európskeho pohára mužov na miesto Európskej ligy. EHF oznámila Slovenskému zväzu hádzanej, ktorý domáce tímy do európskych pohárových súťaží prihlasuje, že Tatran v zmysle platných pravidiel patrí do druhej najvýznamnejšej súťaže - Európskej ligy."Rozdielom je jedno miesto v aktuálnom rebríčku, ktoré Slovensku podľa aktuálneho koeficientu patrí. EHF v tomto prípade neudelila žiadnu výnimku, a tak to jedno miesto nás nepustí do Európskeho pohára. Hrať teda budeme Európsku ligu, v ktorej by sme mali v najbližšej sezóne mať zabezpečené priame miesto v skupinovej fáze súťaže. Ak by sa v budúcej sezóne zhoršil náš renking, možno by sme mali na výber, ale pravidlá sú nekompromisné a nepustia nás teraz do Európskeho pohára," vysvetlil majiteľ Tatrana Miloslav Chmeliar na klubovom webe.Prešovčania tiež informovali o tom, že súčasťou ich kádra zostáva kubánska spojka Pavel Hernandez, ktorý podpísal nový kontrakt na dva roky."Splniť pritom musel niekoľko podmienok, vrátane tej, že by z Kubánca mohol byť čoskoro Slovák," uviedli zástupcovia klubu na svojom webe."Pavel bol ešte stále prakticky našim hráčom, pretože pôvodná zmluva mu končí 10. júla. S Prešovom sa pôvodne rozlúčil, čomu sa nečudujem, pretože je to vynikajúci hráč, ktorý dokáže hrať na ktorejkoľvek pozícii. Videli sme, čo urobil v poslednom finálovom zápase, keď dal gól kedy chcel a celkovo ich nastrieľal deväť. Viem, že mal ponuky z popredného francúzskeho i slovinského tímu, ale aj z arabského sveta. Koniec-koncov sme mu dávali súhlas, aby do vypršania pôvodnej zmluvy mohol hrať v Saudskej Arábii, kde tento mesiac pôsobil,“ vysvetlil na úvod majiteľ prešovského klubu Miloslav Chmeliar.K avizovanej snahe získať pre neho slovenské občianstvo doplnil: "Sú tam nejaké legislatívne procesy, ale isto mu pomôžeme. Tak ako sme v minulosti pomohli Igorovi Čuprynovi, tak opäť urobíme všetko preto, aby sme urýchlili proces a Pavel získal čo možno najskôr slovenské občianstvo. Keďže je v najlepších hádzanárskych rokoch, mohol by pomôcť aj slovenskej reprezentácii."