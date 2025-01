Laureáti Ceny Košického samosprávneho kraja za rok 2024 sú známi, Trnka vychválil pracovitosť východniarov

Východniari sú pracovití ľudia

Ocenený bude aj kardiochirurg

Historická osobnosť regiónu

4.1.2025 (SITA.sk) - Laureáti Ceny Košického samosprávneho kraja (KSK) za rok 2024 sú známi. Ako košická župa informovala, na Cenu Košického samosprávneho kraja dostali 25 nominácií, na ocenenie Historická osobnosť regiónu ďalších šesť.Nominácie môžu predkladať poslanci krajského zastupiteľstva, mestá a obce, a tiež významné inštitúcie Košického kraja. Nominácie boli posúdené komisiou na poslednom minuloročnom rokovaní ich odsúhlasili poslanci Zastupiteľstva KSK.Predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý) skonštatoval, že v regióne žije mnoho šikovných a talentovaných ľudí, ktorí prispievajú k jeho rozvoju.„Z 25 nominovaných si napokon cenu preberie päť výnimočných osobností, ktorých úspechy sú dôkazom toho, že východniari sú nielen pracovití, ale aj plní inovácií a vízií. Tieto ceny sú poctou ich úsiliu a zároveň inšpiráciou pre ostatných. Som hrdý na to, že práve v Košickom kraji žijú a tvoria títo výnimoční ľudia,“ vraví Trnka.Medzi päticou ocenených je tenorista Štefan Margita. Pôsobil vo viacerých svetových operných domov, napríklad v La Scale v talianskom Miláne, v Covent Garden v Londýne, ale aj v Metropolitnej opere v New Yorku.„Cenu KSK za rok 2024 získa aj významný kardiochirurg Vilém Rohn - so svojím tímom z Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Košiciach ako prví na svete pacientovi s vrodenou srdcovou chybou vymodelovali počas operácie chlopňu z jeho vlastného srdcového tkaniva,“ priblížila župa.Ďalším oceneným je arcibiskup - košický eparchiálny biskup Cyril Vasiľ. Pápež František ho vymenoval za člena Najvyššieho tribunálu apoštolskej signatúry vo Vatikáne.„Za dlhodobý významný prínos pri poskytovaní charitatívnej pomoci ľuďom v núdzi a sociálne znevýhodneným, ako aj za zásluhy pri vytvorení komunitných centier na viacerých miestach Slovenska si odnesie Cenu KSK Anna Malíková, známa ako sestra Bernadetta," informoval ďalej KSK.Päticu ocenených za rok 2024 uzatvára futbalistka Mária Mikolajová. Je členkou slovenskej ženskej futbalovej reprezentácie, predvlani bola vyhlásená za futbalistku roka a dvakrát získala aj ocenenie Talent roka WU19.„Titul Historická osobnosť regiónu za rok 2024 udelí župa in memoriam Vojtechovi Bukovskému, zakladateľovi najstaršieho maratónu na európskom kontinente, a to pri príležitosti 100. výročia prvého behu," uviedla košická župa.Tradične bude ocenenie historickej osobnosti kraja sprevádzať aj vydanie publikácie o laureátovi. Tú samospráva predstaví na slávnostnom zasadnutí krajského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 23. apríla.