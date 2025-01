Opozícia kritizuje tajnosti okolo miesta pobytu premiéra, Pellegrini miesto Ficovej dovolenky nekomentuje

Luxusný apartmán

Tajnosti okolo miesta pobytu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

4.1.2025 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico Smer-SD ) o svojej dovolenke informoval prezidenta Petra Pellegriniho . Ten však miesto Ficovej dovolenky nekomentuje. „Prezident bol informovaný o dĺžke dovolenky aj mieste pobytu predsedu vlády,“ uviedol pre Denník SME tlačový odbor prezidenta.Informáciu o tom, že Fico sa nachádza vo Vietname, priniesol v piatok ako prvý Denník N. Jeho čitateľ stotožnil zlaté závesy, starožitný telefón na konferenčnom stolíku a zelený starožitne pôsobiaci rám veľkoplošnej obrazovky z posledného Ficovho videa na facebooku so zariadením luxusného apartmánu Madame Butterfly v hoteli Capella Hanoi vo vietnamskom hlavnom meste.Noc v tomto apartmáne v päťhviezdičkovom hoteli s michelinskou reštauráciou v centre Hanoja stojí 6203 eur. O tom, kde sa premiér nachádza, sa špekulovalo celé sviatky.Posledná oficiálna oficiálna informácia o mieste jeho pobytu pochádzala spred 15 dní. Fico sa 22. decembra minulého roka v Moskve stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom , pripomína SME.Tajnosti okolo miesta pobytu premiéra kritizuje opozícia. Ivan Korčok Progresívneho Slovenska v sobotu na sociálnej sieti napísal, že ide o situáciu, ktorá v demokratickom svete nemá obdobu. Premiér totiž nie je súkromná osoba ani počas dovolenky.„Úrad vlády nie je schopný už celé dni informovať o mieste pobytu premiéra. Nevedia, kde je. V tejto súvislosti pobyt premiéra v luxusnom hoteli vo Vietname už zďaleka nie je len výsmechom do tváre občanom, ktorí majú hlboko do peňaženky,“ napísal Korčok.Podľa neho je takéto správanie ústavného činiteľa flagrantným pošliapaním štátnych inštitúcií a všetkých pravidiel.„V tomto momente by sa o miesto pobytu mali zaujímať ďalší najvyšší predstavitelia, prezident a poverený predseda parlamentu. V opačnom prípade sa stávajú nečinnými svedkami paralýzy celej krajiny,“ dodal.