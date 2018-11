Lautenschlägerová: Odolnosť bankového sektora EÚ nie je uspokojivá

Sabine Lautenschlägerová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Frankfurt nad Mohanom 13. novembra (TASR) - Odolnosť bankového sektora eurozóny nie je úplne uspokojivá a snaha niektorých krajín o zrušenie regulácií zvyšuje riziko nekritickej spokojnosti. Uviedla to v utorok Sabine Lautenschlägerová, predsedníčka dozornej rady Európskej centrálnej banky (ECB)."Nielenže došlo k spomaleniu dynamiky reforiem a ďalšej harmonizácie bezdôvodných rozdielov vo vnútroštátnom práve v oblasti dohľadu, ale v niektorých krajinách sme dokonca zaznamenali pohyb späť," povedala Lautenschlägerová.Dodala, že aj keď je bankový sektor odolnejší, ako býval, nie je so súčasnou situáciou úplne spokojná. A vzhľadom na to, že spomienky na krízu slabnú, vidí vysoké riziko sebauspokojenia v eurozóne.