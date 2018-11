NAKA preveruje anonymné podanie na organizátorov protestov

Na archívnej snímke zástupcovia z iniciatívy Za slušné Slovensko sprava Juraj Šeliga a Karolína Farská počas tlačovej konferencie iniciatívy Za Slušné Slovensko. Foto: TASR - Pavol Zachar Na archívnej snímke zástupcovia z iniciatívy Za slušné Slovensko sprava Juraj Šeliga a Karolína Farská počas tlačovej konferencie iniciatívy Za Slušné Slovensko. Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. novembra (TASR) - Národná kriminálna agentúra (NAKA) Prezídia Policajného zboru preveruje anonymné podanie z možnej korupčnej trestnej činnosti v prípade organizátorov protestov Za slušné Slovensko. Informovalo o tom Prezídium Policajného zboru."V súčasnosti vyšetrovateľ Policajného zboru vykonáva úkony v rámci postupu pred začatím trestného stíhania," uviedla polícia. Anonymné podanie dostala 10. septembra, podozrenia sa majú týkať doposiaľ "neustálených osôb".Vyšetrovateľ podľa policajtov predvolal osoby, ktoré mohli byť podľa trestného oznámenia zneužité, čiže svojím spôsobom poškodené. "Dal im oznámenie k nahliadnutiu. Požiadal ich o doplnenie informácií, a to o nazretie do výpisu z účtov za účelom vyhodnotenia pravdivosti trestného oznámenia," priblížila polícia. Bližšie informácie vzhľadom na prebiehajúce úkony neposkytuje.Policajný prezident Milan Lučanský o vyšetrovaní nemá informácie. "Nie je reálne, aby som vedel o každom trestnom oznámení, nepoznám ani toto. Polícia je však povinná každé trestné oznámenie preveriť, v rámci svojich zákonných možností si dám zistiť bližšie informácie. Do postupu vyšetrovateľa však ja zasahovať nemôžem, je procesne samostatný," povedal.Národná kriminálna agentúra v týchto dňoch predvolala na výsluch viacero organizátorov protestov Za slušné Slovensko, ďalší majú ísť vypovedať vo štvrtok (15. 11.). Ako ďalej informoval v utorok Denník N, v podaní sa spomína, že organizovali štátny prevrat a platí ich finančník George Soros. TASR požiadala o stanovisko aj zástupcov iniciatívy.O tom, že aktivistov platí Soros, hovoril aj expremiér a šéf Smeru-SD Robert Fico. „Dnes už vieme, že organizátori demonštrácií po vražde Jána Kuciaka boli z organizácií, ktoré platí George Soros. Dobre vieme, kto sa s kým stretával a akú úlohu v tom čase zohral. Všetko to pôjde von, keď bude jasné, kto si objednal vraždu,“ povedal v októbri pre český týždenník Echo.Smer-SD sa v utorok ohradil voči "dezinterpretácií" Ficových vyjadrení médiami. "Štátne orgány nerobili voči nim žiadne aktívne kroky. O aktuálnom vypočúvaní organizátorov sme sa dozvedeli len z dnešných médií," reagoval hovorca strany Ján Mažgút. Za svojimi slovami o pozadí organizátorov si šéf Smeru-SD podľa jeho slov stojí.