Lávku pri Krajinskom moste v Piešťanoch pre havarijný stav zatvoria

Piešťany 27. novembra (TASR) - Od štvrtka bude z bezpečnostných dôvodov uzatvorená oceľová lávka pre peších na Krajinskom moste v Piešťanoch. Chodci môžu pre cestu ponad Váh použiť Kolonádový most. Informovala o tom piešťanská radnica, ktorá je vlastníkom komunikácie.Zlý technický stav lávky bol známy už v roku 2015.konštatovala hovorkyňa mesta Drahomíra Moretová.V roku 2016 statik upozorňoval na potrebu robiť kroky aj v údržbe, ale k tomu nedošlo.konštatovala Moretová.doplnila hovorkyňa.Mesto má pripravenú projektovú dokumentáciu, rozpočet na rekonštrukciu je stanovený vo výške 483 000 eur a 35 000 eur pôjde na vybudovanie nového osvetlenia komunikácie.dodala hovorkyňa.Termín začiatku rekonštrukcie bude závisieť od finančných prostriedkov, teda aj schváleného rozpočtu mesta pre rok 2020. Do 6. decembra by mali byť predložené návrhy foriem participácie.