Opozícia kritizuje návrh na zvýšenie bankového odvodu na 0,4 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. novembra (TASR) - Opozícia je proti zvýšeniu bankového odvodu na dvojnásobok na 0,4 % od budúceho roka. V závere druhého rokovacieho dňa 53. schôdze parlamentu sa tak pripája ku kritike tohto zámeru zo strany samotných finačných domov. Pred rizikami varovala aj Národná banka Slovenska aj Európska centrálna banka. Podľa opozície na toto opatrenie doplatí samotná ekonomika, ale aj ľudia. O návrhu rokuje parlament v skrátenom legislatívnom konaní, pripravilo ho Ministerstvo financií SR.Poslanec SaS Marián Viskupič hovorí, že bankový odvod na Slovensku po zvýšení bude najvyšším v eurozóne.adresoval rezortu financií. Podobný názor má aj Ondrej Dostál (SaS), ktorý je presvedčený, že návrh ministerstvo predložilo kvôliNezaradená poslankyňa Jana Kiššová upozornila, že odvod mal byť zavedený len dočasne.adresovala vláde.Skrátené legislatívne konanie podľa nej zamedzí aj odbornej diskusii a kritike.myslí si Kiššová. Podľa nej ale vláda nepovedala, že na toto opatrenie doplatia ľudia cez vyššie poplatky, že sa to dotkne aj zamestnancov bánk, poškodí to bankový sektor, ale môže to odradiť aj investorov, ktorí si radšej vyberú krajinu s transparentnejším podnikateľským prostredím.podotkla Kiššová s tým, že denne sa zhoršuje podnikateľské prostredie na Slovensku. V súvislosti s poplatkami odmieta argumenty, že by sa mali banky nad nimi zamyslieť preto, že ide o elektronické služby.myslí si Kiššová. Podala preto procedurálny návrh, aby sa o návrhu ďalej nerokovalo.Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) uviedol, že nejde o novinku, ktorádoplnil Kamenický. Odmieta tiež vyjadrenia, že na bankový odvod doplatia zamestnanci bánk.myslí si minister. Doplnil tiež príklady viacerých druhov poplatkov, ktoré sa zvyšovali.vysvetlil Kamenický s tým, že jeZákonodarcovia v závere dňa začali diskusiu k návrhu uznesenia poslancov SNS k Istanbulskému dohovoru. Tí žiadajú vládu SR, aby v súlade s uznesením parlamentu prijatým v marci, informovala Súdny dvor EÚ a ďalšie európske inštitúcie, že dohovor Slovensko neratifikuje a nesúhlasí s tým, aby EÚ k nemu pristúpila. Poslanec Jaroslav Paška (SNS) predniesol pozmeňujúci návrh, ktorý má uznesenie spresniť.