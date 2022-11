Lávku priateľstva obnovujú, v čase vzniku bola jednou z piatich najdlhších na Slovensku (foto)

priateľstva

17.11.2022 (Webnoviny.sk) - V Bardejovských kúpeľoch prebiehajú už druhý mesiac práce na revitalizácii Lávky. Celkové náklady sú odhadované na zhruba 49-tisíc eur.Drevo dodali Bardejovské kúpele a ďalší materiál a práce financujú Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Šariš – Bardejov a Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska, z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR , v rámci obnovy turistickej infraštruktúry.Ako informoval riaditeľ OOCR Šariš – Bardejov Radomír Jančošek , pokiaľ to počasie dovolí, hlavné práce by sa mali realizovať do konca tohto roka. Prví návštevníci by sa mohli prejsť po zrekonštruovanej lávke po jej kolaudácii, pravdepodobne na jar budúceho roka.„Zámerom revitalizácie je obnova drevených prvkov, výmena znehodnoteného a opotrebovaného materiálu starej lávky. Rozsah poškodenia vplyvom počasia je tak veľký, že ide v podstate o kompletnú obnovu a výmenu zhnitých dielov a súčastí, trámov, prebrúsenie materiálu, napustenie chemickými prípravkami proti hnilobe, vlhkosti, poveternostným vplyvom, drevokaznému hmyzu, kontrolu statiky a obnovu oceľových podložiek," konkretizoval Jančošek.Práce zahŕňajú demontáž a montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva, výmenu zničených klincov, fixačných dosiek a svoriek.„Prínosom celej akcie bude zveľadenie chátrajúcej lávky a zvýšenie bezpečnosti. Obnovená lávka bude potom opäť vytvárať príjemné prostredie pre kúpeľných hostí a návštevníkov z celého Slovenska," uviedol Jančošek. Dodal, že tento rok financovali aj obnovu dvoch nefunkčných fontán v Bardejovských kúpeľoch v Parku Sisi pred kúpeľným domom Alžbeta (Park Sisi), a to vrátane zemných prác, obnovy šachty, recyklačnej nádrže a technológie.Lávkabola v čase vzniku v roku 2011 jednou z piatich najdlhších drevených lávok na Slovensku. Meria 54,2 metra, výška veže je 11,6 metra. Jej autorom je Ivar Otruba. V roku 2018 bola rekonštruovaná, ale náročné poveternostné vplyvy si opäť vynútili jej obnovu. Lávkaje tiež súčasťou náučného chodníka Sisi v Bardejovských Kúpeľoch. Celá trasa náučného chodníka je dlhá približne 2,3 kilometra, má sedem zastavení a pri pešej chôdzi bez prestávok trvá zhruba 45 minút. Trasa je vhodná pre rodiny s deťmi.