V referende o predčasných voľbách budú môcť hlasovať aj osoby v izolácii a karanténe

Špeciálna volebná komisia

Zastúpenie nie je prípustné

17.11.2022 (Webnoviny.sk) - V referende o predčasných voľbách budú môcť hlasovať aj osoby, ktorým bola nariadená izolácia alebo karanténa z dôvodov ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 Vyplýva to z vládneho návrhu zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende vyhlásenom na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022, ktorú schválil parlament v skrátenom legislatívnom konaní.Hlasovanie v referende pre osoby, ktorým bola nariadená izolácia, by malo byť rovnaké ako hlasovanie takýchto osôb v spojených krajských a komunálnych voľbách. Konkrétne špeciálna volebná komisia vyšle k voličovi do miesta pobytu dvoch svojich členov so špeciálnym zoznamom voličov, špeciálnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou.„Po príchode na miesto špeciálneho spôsobu hlasovania v referende vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie vyzvú voliča na hlasovanie a na mieste zotrvajú desať minút. Ak sa volič v tejto lehote napriek opakovanej výzve nedostaví hlasovať, platí, že volič hlasovanie odmietol," uvádza sa v návrhu. Volič je zároveň povinný preukázať členom komisie svoju totožnosť.O špeciálny spôsob hlasovania v referende môže záujemca požiadať sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to telefonicky v úradných hodinách okresného úradu, pričom v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda môže podať žiadosť najneskôr do 12-tej hodiny.O špeciálny spôsob hlasovania pritom môže požiadať aj osoba, ktorá v deň konania referenda žije s osobou v karanténe v spoločnej domácnosti. „Volič hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné," zdôrazňuje dokument.Prezidentka Zuzana Čaputová tvrdí, že vyhlásenie referenda je vyjadrením rešpektovania občanov a za deň konania referenda určila sobotu 21. januára 2023. Zároveň sa však vyjadrila, že nebude vyzývať ľudí k účasti na referende.