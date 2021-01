Lavrík a predstavitelia kultúrnej obce napísali premiérovi list, upozorňujú ho najmä na jeho komunikačný štýl

15.1.2021 - Premiér Igor Matovič (OĽaNO) prekračuje mieru tak razantne a často, že znehodnocuje aj to dobré, čo sa mu doteraz podarilo urobiť. Pre agentúru SITA to uviedol prozaik a režisér Silvester Lavrík, ktorý spolu s ďalšími predstaviteľmi kultúrnej obce spísali premiérovi otvorený list.





Napriek vyzdvihnutiu pozitívnych Matovičových vlastností ho v ňom upozorňujú najmä na jeho komunikačný štýl. Lavrík podotkol, že spoločnosť sa v tejto chvíli nachádza v situácii, v ktorej by každý mal pri dodržaní všetkých rozumných bezpečnostných pravidiel urobiť pre zvládnutie pandémie to, čo robiť vie.Zdravotníci, pekári či učitelia v tom majú podľa neho jasno a bojujú a ostatní občania môžu prispieť napríklad upokojovaním všeobecnej nervozity.Lavrík uviedol, že umelci od premiéra neočakávajú žiadnu reakciu na list, avšak rád by sa mýlil. „Ide mi naozaj skôr o to, aby som sám za seba urobil všetko, čo urobiť môžem. Som spisovateľ, tak som urobil to, čo mi je vlastné - napísal list, v ktorom som sa aj za iných pokúsil sformulovať komunikačný model, ktorý by nám (občanom) pomohol, a premiérovi celkom isto neuškodil,“ vysvetlil.Zároveň dodal, že najhoršie rady sú tie nevyžiadané a z toho dôvodu pomoc premiérovi poskytnú, ak prejaví záujem. Matovičovi by napríklad mohli poskytnúť aj komunikačný tréning.Spisovateľ však zdôraznil, že najväčšia potenciálna hodnota ich otvoreného listu spočíva v tom, že sa „zbadá“ premiér sám, alebo aspoň prestane strašiť a znervózňovať ľudí.Autori listu poukázali aj na to, že mnohí, ktorí sa pod list podpísali sami, vedú či viedli desiatky a stovky ľudí. Vedia preto, že na to, aby sa lídrove predstavy mohli vykonať, musia byť jeho pokyny jasné a presné.„Musia sa opierať o uveriteľnú argumentáciu a ich nositeľ nesmie pútať viac pozornosti než obsahová stránka prinášanej informácie. Prepáčte, ale to isté potrebujeme od Vás, premiéra SR. A pokiaľ ide o emócie, provokácie či to, čo Vy nazývate podrazmi – skutočného lídra pri ich zvládaní ctí iba vysoká miera zdržanlivosti a trpezlivosti,“ napísali.Matoviča ako šéfa exekutívy tiež prosia, aby svoje kompetencie a politickú moc používal striedmo a uvážlivo. Lavrík doplnili, že ak sa mu to podarí, premiér môže rátať s ich pomocou a podporou naprieč názorovým spektrom.Pod list a zverejnenú petíciu sa podpísalo viac ako 30 ľudí. Medzi nimi napríklad aj hudobníci a pedagógovia, akými sú Boris Lenko a Jozef Lupták, prozaička Daniela Kapitáňová, divadelní režiséri Roman Polák a Ondro Spišák či literárny publicista Dado Nagy.