Lavrov: Akýkoľvek francúzski vojaci na Ukrajine sú legitímnym terčom ruských síl

5.6.2024 (SITA.sk) - Akýkoľvek francúzski vojenskí inštruktori na Ukrajine by boli „legitímnym terčom“ ruských ozbrojených síl. Povedal to v utorok šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov počas cesty po Afrike na spoločnej tlačovej konferencii s ministrom zahraničných vecí Konžskej republiky Jeanom Claudom Gakossom.„Pokiaľ ide o francúzskych inštruktorov, myslím si, že už sú na ukrajinskom území,“ povedal Lavrov s odkazom na vojenských inštruktorov, ktorých by Francúzsko mohlo vyslať na výcvik ukrajinských jednotiek.„Bez ohľadu na ich postavenie predstavujú vojenskí predstavitelia alebo žoldnieri legitímny terč pre naše ozbrojené sily,“ vyhlásil.Hlavný veliteľ ukrajinskej armády minulý týždeň uviedol, že podpísal dokumenty, ktoré francúzskym vojenským inštruktorom čoskoro umožnia prístup do ukrajinských výcvikových stredísk. Francúzsky prezident Emmanuel Macron však konštatoval, že nebude komentovať „fámy alebo rozhodnutia, ktoré by mohli byť prijaté“.Dodal, že podporu Ukrajine bližšie predstaví počas osláv 80. výročia Dňa D, čiže vylodenia spojencov v Normandii v roku 1944, ktoré sa uskutočnia koncom tohto týždňa.