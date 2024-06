Najžiadanejšími pracovníkmi sú naďalej informatici, firmy majú záujem o absolventov najmä týchto fakúlt

Prezretia životopisov firmami

5.6.2024 (SITA.sk) - Najžiadanejšími pracovníkmi na Slovensku sú stále informatici, zvýšil sa aj záujem o absolventov strojníckej fakulty. Pracovný portál Profesia.sk pripravil každoročný rebríček atraktivity absolventov a absolventiek slovenských vysokých škôl. Zoznamy najžiadanejších univerzít, fakúlt a tiež odborov vznikajú na základe prezretí životopisov absolventov firmami v roku 2023.Analýza sa realizovala na vzorke 18 600 životopisov. Mladým ľuďom môže pomôcť pri rozhodovaní sa, akým smerom sa uberať. V posledných rokoch suverénne dominovali fakulty informatiky.„Na čelo sa dostala Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave , ktorá predbehla Fakultu elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (STU). V oboch prípadoch si životopis absolventa či absolventky pozrú v priemere viac ako 4 firmy. Na tretie miesto sa však posunom o 11 priečok dostala strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline s necelými štyrmi prezretiami. O 10 miest poskočila aj ďalšia Strojnícka fakulta, na šiestu priečku sa dostala tá z bratislavskej STU so skóre 3,22 prezretí,“ uvádza portál Profesia.sk.Z aktuálnej analýzy vyplynulo, že jeden životopis absolventov a absolventiek informatiky si v priemere pozrie takmer 3,5 firiem. So skóre 3 je v tesnom závese strojárstvo, ktoré predbehlo stavebníctvo.V skúmanom období roka 2023 bola každá tretia ponuka na Profesia.sk vhodná pre absolventky a absolventov najčastejšie z oblastí obchodu, výroby a administratívy. Firmy v 15 percentách ponúk z IT sektora uvádzali, že sú vhodné pre absolventov a absolventky, v prípade strojárstva to bola viac ako tretina inzerátov.Tradičný súboj v atraktivite absolventov Ekonomickej univerzity a Slovenskej technickej univerzity vyhrala druhý rok po sebe prvá menovaná. Životopisy absolventov a absolventiek EUBA dosiahli skóre 3,21 prezretí, no životopisy absolventov STU zaostali len o pár stotín. Na tretie miesto postúpila Žilinská univerzita.