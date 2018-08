Lavrov: Americké sankcie oslabia postavenie dolára

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara 14. augusta (TASR) - Zvýšené používanie sankcií zo strany USA oslabí postavenie dolára ako medzinárodnej rezervnej meny, vyhlásil v utorok v Ankare ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Informovala o tom agentúra AP.Po rokovaniach so svojím tureckým náprotivkom Mevlütom Čavušoglom Lavrov na spoločnej tlačovej konferencii taktiež povedal, že rozšírené používanie sankcií odráža túžbu Washingtonu získať dominantné postavenie a zabezpečiť si jednostranné výhody pre svoje obchody.Lavrov poznamenal, že USA trestajú svojich vlastných spojencov, čo je podľa AP zjavný odkaz na sankcie, ktoré USA uvalili na Turecko v súvislosti so zadržiavaním amerického pastora.Lavrov taktiež uviedol, Rusko a Turecko si stanovili cieľ prejsť na národné meny vo vzájomnom obchode.Nezávislí ekonómovia tvrdia, že by bolo ťažké zrušiť dolár ako hlavnú rezervnú menu, pretože sa používa vo svetovom hospodárstve, napríklad na obchodovanie s ropou a komerčné účely, poznamenala AP.Čavušoglu v pondelok vyhlásil, že Spojené štáty nedosiahnu svoj cieľ vyvíjaním tlaku a uvaľovaním sankcií na Turecko. Vyzval Spojené štáty, abyzdôraznil šéf tureckej diplomacie.Spojené štáty nedávno uvalili sankcie na tureckých ministrov spravodlivosti a vnútra. Dôvodom je americký pastor Andrew Brunson, ktorého v Turecku súdia pre obvinenia zo špionáže a terorizmu.Washington považuje jeho väznenie za neprijateľné a žiada, aby ho okamžite prepustili. Ankara avizovala odvetné opatrenia.V dôsledku zmieneného sporu došlo k prepadu hodnoty tureckej líry na rekordne nízku úroveň.