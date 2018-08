Malta povolila zakotviť lodi Aquarius so 141 zachránenými migrantmi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Valletta 14. augusta (TASR) - Malta umožní záchrannej lodi Aquarius so 141 migrantmi zakotviť v jednom z jej prístavov po tom, ako sa toto plavidlo štyri dni plavilo po Stredozemnom mori. Informovala o tom v utorok maltská vláda.uviedla vláda vo vyhlásení s tým, že migrantov následne prerozdelí do Francúzska, Nemecka, Luxemburska, Portugalska a Španielska.píše sa vo vyhlásení.Agentúra DPA pripomína, že Taliansko a Malta zaujali tvrdý postoj voči záchranným plavidlám prevádzkovaným mimovládnymi organizáciami v Stredozemnom mori.Loď Aquarius majú v prevádzke francúzske humanitárne organizácie SOS Mediterranée a Lekári bez hraníc (MSF). Migrantov zachránili minulý piatok pri dvoch operáciách v Stredozemnom mori. Obe organizácie v nedeľu vyzvali vlády európskych štátov, aby určili nejaký blízky prístav, kde by sa mohli títo migranti bezpečne vylodiť. Väčšina migrantov pochádza zo Somálska a Eritrey a je medzi nimi 67 neplnoletých osôb bez sprievodu dospelých.