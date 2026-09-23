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23. septembra 2026
Bratislava sa zapája do Európskeho týždňa športu, ponúka voľné vstupy na viaceré športoviská
Mestská plaváreň Pasienky ponúka do 29. septembra obidva plavecké bazény otvorené pre verejnosť bezplatne po dobu 60 minút na každý vstup. Bratislava sa zapája do Európskeho týždňa športu a v ...
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23.9.2026 (SITA.sk) - Mestská plaváreň Pasienky ponúka do 29. septembra obidva plavecké bazény otvorené pre verejnosť bezplatne po dobu 60 minút na každý vstup.
Bratislava sa zapája do Európskeho týždňa športu a v spolupráci s mestskou organizáciou Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) a partnermi ponúka v dňoch 23. až 30. septembra voľné vstupy pre verejnosť na športoviská v správe STaRZ. Ako informoval hovorca magistrátu Peter Bubla, konkrétne ide o vstup vo vybraných dňoch a časoch na Zimný štadión O.Nepelu - Tipos Aréna a zimný štadión Harmincova v Dúbravke s ukážkami tréningov.
Mestská plaváreň Pasienky ponúka do 29. septembra obidva plavecké bazény otvorené pre verejnosť bezplatne po dobu 60 minút na každý vstup. „Vstup nad rámec vyhradeného časového rámca bude spoplatnený v rámci štandardného cenníka pre verejnosť," spresnil hovorca. Vyhradené hodiny pre verejnosť a vyťaženosť plaveckých bazénov sú zverejnené na stránke STaRZ.
„Zároveň pripomíname možnosť využitia všetkých verejne dostupných bezplatných športovísk v rámci siete workoutových ihrísk CVIČKO ako aj Pump park na Haanovej ulici pre milovníkov cyklošportov," doplnil Bubla. Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a pohybovej aktivity v celej Európe.
Zdroj: SITA.sk - Bratislava sa zapája do Európskeho týždňa športu, ponúka voľné vstupy na viaceré športoviská © SITA Všetky práva vyhradené.
Bratislava sa zapája do Európskeho týždňa športu a v spolupráci s mestskou organizáciou Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) a partnermi ponúka v dňoch 23. až 30. septembra voľné vstupy pre verejnosť na športoviská v správe STaRZ. Ako informoval hovorca magistrátu Peter Bubla, konkrétne ide o vstup vo vybraných dňoch a časoch na Zimný štadión O.Nepelu - Tipos Aréna a zimný štadión Harmincova v Dúbravke s ukážkami tréningov.
Mestská plaváreň Pasienky ponúka do 29. septembra obidva plavecké bazény otvorené pre verejnosť bezplatne po dobu 60 minút na každý vstup. „Vstup nad rámec vyhradeného časového rámca bude spoplatnený v rámci štandardného cenníka pre verejnosť," spresnil hovorca. Vyhradené hodiny pre verejnosť a vyťaženosť plaveckých bazénov sú zverejnené na stránke STaRZ.
„Zároveň pripomíname možnosť využitia všetkých verejne dostupných bezplatných športovísk v rámci siete workoutových ihrísk CVIČKO ako aj Pump park na Haanovej ulici pre milovníkov cyklošportov," doplnil Bubla. Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a pohybovej aktivity v celej Európe.
Zdroj: SITA.sk - Bratislava sa zapája do Európskeho týždňa športu, ponúka voľné vstupy na viaceré športoviská © SITA Všetky práva vyhradené.
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