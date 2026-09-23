Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 23.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Zdenka
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

23. septembra 2026

Bratislava sa zapája do Európskeho týždňa športu, ponúka voľné vstupy na viaceré športoviská


Tagy: Európsky týždeň športu Plaváreň Športoviská

Mestská plaváreň Pasienky ponúka do 29. septembra obidva plavecké bazény otvorené pre verejnosť bezplatne po dobu 60 minút na každý vstup. Bratislava sa zapája do Európskeho týždňa športu a v ...



Zdieľať
bratislavsky hrad 676x451 23.9.2026 (SITA.sk) - Mestská plaváreň Pasienky ponúka do 29. septembra obidva plavecké bazény otvorené pre verejnosť bezplatne po dobu 60 minút na každý vstup.


Bratislava sa zapája do Európskeho týždňa športu a v spolupráci s mestskou organizáciou Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) a partnermi ponúka v dňoch 23. až 30. septembra voľné vstupy pre verejnosť na športoviská v správe STaRZ. Ako informoval hovorca magistrátu Peter Bubla, konkrétne ide o vstup vo vybraných dňoch a časoch na Zimný štadión O.Nepelu - Tipos Aréna a zimný štadión Harmincova v Dúbravke s ukážkami tréningov.

Mestská plaváreň Pasienky ponúka do 29. septembra obidva plavecké bazény otvorené pre verejnosť bezplatne po dobu 60 minút na každý vstup. „Vstup nad rámec vyhradeného časového rámca bude spoplatnený v rámci štandardného cenníka pre verejnosť," spresnil hovorca. Vyhradené hodiny pre verejnosť a vyťaženosť plaveckých bazénov sú zverejnené na stránke STaRZ.

Zároveň pripomíname možnosť využitia všetkých verejne dostupných bezplatných športovísk v rámci siete workoutových ihrísk CVIČKO ako aj Pump park na Haanovej ulici pre milovníkov cyklošportov," doplnil Bubla. Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a pohybovej aktivity v celej Európe.


Zdroj: SITA.sk - Bratislava sa zapája do Európskeho týždňa športu, ponúka voľné vstupy na viaceré športoviská © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Európsky týždeň športu Plaváreň Športoviská
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Lavrov na pôde OSN odmietol prestávku vo vojne, Moskva stupňuje útoky na Kyjev
<< predchádzajúci článok
Top foto dňa (23. september 2026): Dražba kostýmu Freddieho Mercuryho, Šantisko, migranti a vojna

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 