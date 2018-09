Lavrov: Nevhodný formát rokovania kvôli vražde Zacharčenka

Sergej Lavrov, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 5. septembra (TASR) - Po vražde lídra samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) Alexandra Zacharčenka by momentálne nebolo vhodné rokovať o mieri na Ukrajine v tzv. normandskom formáte, pretože Nemecko a Francúzsko túto vraždu neodsúdili, uviedol v utorok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.povedal Lavrov, ktorého citovala televízia RT. Rusko však podľa Lavrova normandský formát neopúšťa.Šéf ruskej diplomacie poznamenal, že žiaden člen EÚ v normandskom formáte nebol dosiaľ schopný vyvinúť tlak na Kyjev, aby dodržiaval minské dohody, ktoré majú priniesť mier na Ukrajinu.Ukrajinský prezident Petro Porošenko sa podľa Lavrova, pričom jediná krajina, ktorá by mohla na neho zatlačiť, sú USA.Priame rozhovory medzi Kyjevom a separatistickými republikami v Donbase sú jediným existujúcim formátom, ktorý môže priniesť trvalý mier, takže ukrajinské úrady by mali dodržať svoj sľub a rokovať s nimi, zdôraznil Lavrov.Zacharčenko zahynul 31. augusta pri výbuchu v kaviarni Separ v meste Doneck na východe Ukrajiny. O život prišiel taktiež Zacharčenkov ochrankár a 11 ľudí utrpelo zranenia. Medzi nimi je aj minister financií DĽR Alexandr Timofejev.Doneckí separatisti a ruská tajná služba podozrievajú z vraždy ukrajinskú tajnú službu. Tá sa však domnieva, že Zacharčenko sa stal obeťou vnútorných bojov v separatistickom Donecku, dodala RT.Normandský formát je diplomatické zoskupenie najvyšších predstaviteľov Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka a ich ministrov zahraničných vecí. Ich cieľom je urovnať krízu na východe Ukrajiny.Normandský formát vznikol v júni 2014, keď sa pri príležitosti 70. výročia vylodenia spojeneckých vojsk v Normandii stretli ukrajinský prezident Petro Porošenko, šéf Kremľa Vladimir Putin, vtedajší francúzsky prezident Francois Hollande a nemecká kancelárka Angela Merkelová. Táto štvorica politikov po prvý raz diskutovala o spôsoboch vyriešenia konfliktu na Ukrajine.