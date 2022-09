Lavrov: Ohrozenie našich mierových síl v Podnestersku budeme považovať za útok na Rusko

1.9.2022 (Webnoviny.sk) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vo štvrtok varoval Moldavsko, že akékoľvek kroky, ktoré by boli ohrozením ruských mierových síl v separatistickom regióne Podnestersko, by Moskva považovala za útok na Rusko.Vyjadril sa takto v prejave na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov. Rusko má svoje mierové sily v Podnestersku odvtedy, ako sa v roku 1992 skončila trojmesačná vojna, v ktorej Moldavsko stratilo kontrolu nad regiónom.V apríli sa napätie v Moldavsku zvýšilo po sérii explózii v Podnestersku. „Každý by mal chápať, že akékoľvek činy, ktoré zvýšia hrozbu pre bezpečnosť našich vojakov budú považované v súlade s medzinárodným právom za útok na Ruskú federáciu," povedal Lavrov.