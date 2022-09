Ukrajinci by mohli naspäť získať Cherson bez veľkého boja, tvrdí Clarke

1.9.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinské sily by mohli opäť získať mesto Cherson na juhu krajiny jednoducho vytvorením hrozby, že obkľúčia 20-tisíc ruských vojakov, ktorí sú v regióne.Pre televíziu Sky News to povedal bývalý generálny riaditeľ britského Spojeného kráľovského vojenského inštitútu (RUSI) profesor Michael Clarke. Ukrajinská protiofenzíva napreduje „dosť rýchlo" a je to „veľká ofenzíva" od oblasti juhozápadne od Chersonu po dedinu Velyka Kostromka.„Predpokladám, že v skutočnosti chcú obkľúčiť zhruba 20-tisíc ruských vojakov, ktorí sú západne od rieky Dnipro," povedal vojenský analytik profesor Clarke. „Ak dokážu vytvoriť hrozbu obkľúčenia, potom sa Rusi budú musieť stiahnuť," dodal.