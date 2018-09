Lavrov pricestoval na pracovnú návštevu Bosny a Hercegoviny

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Banja Luka 22. septembra (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov pricestoval v piatok na pracovnú návštevu Bosny a Hercegoviny na rokovania s bosnianskymi predstaviteľmi v Sarajeve a lídrami Republiky srbskej v meste Banja Luka. Informovala o tom stanica Slobodná Európa.Lavrov sa v Banje Luke stretol s prezidentom Republiky srbskej Miloradom Dodikom a srbským premiérom Ivicom Dačičom, ktorý sa však už nezúčastnil na rozhovoroch Lavrova v Sarajeve. V hlavnom meste krajiny sa Lavrov stretol aj so svojím bosnianskym náprotivkom Igorom Crnadakom.Lavrov novinárom povedal, že Rusko rešpektuje bosniansku suverenitu a územnú celistvosť. Šéf ruskej diplomacie zároveň ubezpečil, že Moskva nebude zasahovať do tamojších všeobecných volieb, ktoré sa budú konať 7. októbra.vyhlásil Lavrov.Dodik sa uchádza o miesto v trojstrannom prezidentskom úrade Bosny a Hercegoviny, zasadzujúc sa o väčšiu autonómiu pre Republiku srbskú, kde žije prevažne etnicky srbské obyvateľstvo.Miestni analytici špekulovali, že Lavrovova návšteva bola načasovaná so zámerom podporiť Dodikovu kandidatúru. Srbské noviny Večernje novosti v auguste napísali, že Rusko by mohlo podporiť úsilie Republiky srbskej o nezávislosť.Lavrov v Banje Luke povedal, že Moskva sa "pevne pridržiava Daytonskej dohody a stavia sa proti akémukoľvek pokusu o ich revíziu". Daytonskou mierovou dohodou z roku 1995 sa formálne ukončila občianska vojna v Bosne a Hercegovine.