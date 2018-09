Moslimský raper Médine zrušil po protestoch koncerty v Bataclane

Bataclan, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 22. septembra (TASR) - Francúzsky moslimský raper Médine zrušil svoje vypredané októbrové koncerty v parížskom hudobnom klube Bataclan, ktorý sa v roku 2015 stal terčom teroristických útokov. Ako dôvod uviedol nátlak zo strany krajne pravicových skupín, ktoré tvrdia, že propaguje radikálnu ideológiu a znesväcuje toto v súčasnosti posvätné miesto.Podľa agentúry AP to Médine v piatok oznámil po tom, ako krajne pravicoví aktivisti uviedli, že návštevníkom koncertov plánujú zabrániť pri vstupe do klubu. Pripojil sa k nim i otec jednej z obetí útokov, zdôrazňujúc, že je apolitický, ale chce zasiahnuť.Tridsaťpäťročný spevák na Facebooku a Twitteri v reakcii na to napísal, že zámerom aktivistov je "rozdeliť" národ, pričom z úcty k rodinám obetí a obáv o bezpečnosť fanúšikov svoje vystúpenia v Bataclane ruší.Líderka krajnej pravice Marine Le Penová zrušenie Médinových koncertov v Bataclane, kde teroristi z organizácie Islamský štát (IS) zabili 90 ľudí, privítala a nazvala to, píše agentúra Reuters.Pravicové a krajne pravicové skupiny vedú kampaň za zrušenie Médinových koncertov od júna tohto roka.Pri koordinovaných teroristických útokoch na Bataclan a iné parížske lokality zahynulo 13. novembra 2015 celkovo 130 ľudí a stovky ďalších utrpeli zranenia.