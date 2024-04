Lavrov sa plánuje stretnúť s čínskym ministrom zahraničia, majú riešiť otázky Ukrajiny a vzájomnej spolupráce

Postoj Číny voči Ukrajine

Čínu navštívila aj Janet Yellenová

8.4.2024 (SITA.sk) - Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov v pondelok pricestoval do Pekingu. Počas návštevy, ktorej cieľom je ukázať blízke vzťahy Ruska a Číny oproti Spojeným štátom a ich spojencom, by sa mal stretnúť so svojim čínskym náprotivkom Wangom I. Ruská štátna tlačová agentúra Tass s odvolaním sa na hovorkyňu ruského rezortu zahraničia informovala, že ministri by mali „diskutovať o situácii na Ukrajine a v ázijsko-tichomorskom regióne, otázkach bilaterálnej spolupráce a interakcii v medzinárodnej aréne“.Napriek jasnej podpore Ruska vo vojne na Ukrajine hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning v pondelok novinárom povedala, že „Čína má v otázke Ukrajiny objektívny a spravodlivý postoj“.„Aktívne podporujeme mierové rozhovory a politické riešenia. Čína nie je tvorcom ani stranou ukrajinskej krízy a my sme neurobili a neurobíme nič, aby sme z nej profitovali,“ vyjadrila sa hovorkyňa.Čína tvrdí, že Rusku neposkytuje zbrane ani vojenskú pomoc. Udržiava však s Moskvou, rovnako ako India a iné krajiny, silné ekonomické vzťahy.Lavrovova návšteva sa koná v čase, keď Čínu navštívila aj americká ministerka financií Tá v pondelok ukončila štyri dni rozhovorov s čínskymi predstaviteľmi, s ktorými podľa jej slov viedli „náročné rozhovory“ o národnej bezpečnosti, vrátane amerických obáv, že čínske spoločnosti podporujú Rusko v jeho vojne na Ukrajine Yellenová tiež uviedla, že americká administratíva bude tlačiť na Čínu, aby zmenila priemyselnú politiku, ktorá predstavuje hrozbu pre pracovné miesta v USA.