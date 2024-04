Sudcov najvyššieho súdu Klimenta a Štifta by mali zbaviť funkcie. Nemáme inú možnosť, bráni sa Fico (video)

Ide o rozvrat právneho štátu

Na rade je minister spravodlivosti

8.4.2024 (SITA.sk) - Sudcov Najvyššieho súdu SR Juraja Klimenta a Petra Štifta by mali v rámci disciplinárneho konania zbaviť funkcie sudcov. Vyhlásil to na pondelkovej tlačovej konferencii predseda vlády Robert Fico Smer-SD ).Dôvodom sú podľa neho rozhodnutia ústavného súdu, podľa ktorých rozhodovali v mediálne známych trestných kauzách arbitrárne, teda svojvoľne.„Nemáme inú možnosť," povedal Fico s tým, že v tejto súvislosti ide o rozvrat právneho štátu. Zároveň kritizoval šéfa najvyššieho súdu Jána Šikutu , ktorý sa podľa neho Klimenta zastáva a jeho kritiku označuje za zásah do nezávislosti súdnictva.Podľa Fica totiž samotný Šikuta podal voči Klimentovi disciplinárny návrh, v rámci ktorého žiada jeho preradenie na súd nižšieho stupňa. Nie však pre jeho rozhodovaciu činnosť, ale pre potýčku s ďalším sudcom NS SR Petrom Paludom.„No to sú teda kvetinky. Sudca NS SR fyzicky napadne svojho kolegu na parkovisku," skonštatoval Fico.Na rade je podľa Fica teraz minister spravodlivosti , predseda Súdnej rady SR a takisto práve šéf Najvyššieho súdu SR.„Jediné, čo môžu urobiť v takomto prípade, je podať návrh na Najvyšší správny súd SR a navrhnúť, aby v rámci disciplinárneho konania prijal rozhodnutie a zbavil tento výkvet slovenskej justície, Štifta a Klimenta sudcovskej funkcie," dodal Fico.