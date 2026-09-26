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26. septembra 2026
Lavrov sa prvýkrát od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu stretol so svojím nemeckým náprotivkom
Tagy: Nemecký minister zahraničných vecí Rusko-ukrajinský konflikt Ruský minister zahraničných vecí Vojna na Ukrajine
Sergej Lavrov a Johann Wadephul sa stretli v New Yorku v čase prudko zhoršených vzťahov medzi Moskvou a Berlínom. Ruský minister zahraničných vecí
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26.9.2026 (SITA.sk) - Sergej Lavrov a Johann Wadephul sa stretli v New Yorku v čase prudko zhoršených vzťahov medzi Moskvou a Berlínom.
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa v sobotu na pôde OSN stretol s nemeckým ministrom zahraničných vecí Johannom Wadephulom. Išlo o prvé takéto rokovanie od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.
Stretnutie sa uskutočnilo v čase výrazného zhoršenia vzťahov medzi Berlínom a Moskvou.
Nemecko v posledných týždňoch obvinilo Rusko z organizovania pokusu o dronový útok na letisku v Lipsku a obe krajiny zároveň nariadili zatvorenie konzulátu druhej strany.
Lavrov naposledy rokoval s nemeckou ministerkou zahraničných vecí Annalenou Baerbockovou v januári 2022, necelý mesiac pred ruskou inváziou. Priame letecké spojenie medzi oboma krajinami je odvtedy prerušené.
Sobotné rokovanie sa uskutočnilo za zatvorenými dverami, pričom jednou z hlavných tém bola pravdepodobne Ukrajina.
Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová podľa štátnej agentúry TASS uviedla, že stretnutie inicioval Berlín. Nemecká strana podľa nej zároveň požiadala, aby médiá nemali prístup ani k úvodným vyjadreniam ministrov.
Zdroj: SITA.sk - Lavrov sa prvýkrát od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu stretol so svojím nemeckým náprotivkom © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa v sobotu na pôde OSN stretol s nemeckým ministrom zahraničných vecí Johannom Wadephulom. Išlo o prvé takéto rokovanie od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.
Stretnutie sa uskutočnilo v čase výrazného zhoršenia vzťahov medzi Berlínom a Moskvou.
Zatvárajú konzuláty
Nemecko v posledných týždňoch obvinilo Rusko z organizovania pokusu o dronový útok na letisku v Lipsku a obe krajiny zároveň nariadili zatvorenie konzulátu druhej strany.
Lavrov naposledy rokoval s nemeckou ministerkou zahraničných vecí Annalenou Baerbockovou v januári 2022, necelý mesiac pred ruskou inváziou. Priame letecké spojenie medzi oboma krajinami je odvtedy prerušené.
Za zatvorenými dverami
Sobotné rokovanie sa uskutočnilo za zatvorenými dverami, pričom jednou z hlavných tém bola pravdepodobne Ukrajina.
Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová podľa štátnej agentúry TASS uviedla, že stretnutie inicioval Berlín. Nemecká strana podľa nej zároveň požiadala, aby médiá nemali prístup ani k úvodným vyjadreniam ministrov.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Lavrov sa prvýkrát od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu stretol so svojím nemeckým náprotivkom © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Nemecký minister zahraničných vecí Rusko-ukrajinský konflikt Ruský minister zahraničných vecí Vojna na Ukrajine
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