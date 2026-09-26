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26. septembra 2026

Hodinová veža v Banskej Bystrici prejde obnovou, práce potrvajú približne dva mesiace – FOTO


Tagy: hovorkyňa banskobystrického primátora Primátor mesta Banská Bystrica Rekonštrukcia Stavebné práce Turistické informačné centrum

Posledná komplexná rekonštrukcia Hodinovej veže sa uskutočnila v roku 2014, keď bola aj sprístupnená verejnosti. Na Námestí SNP v Banskej Bystrici začnú 28. septembra



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6ab635c9bf856340196205 e1790434818923 676x466 26.9.2026 (SITA.sk) - Posledná komplexná rekonštrukcia Hodinovej veže sa uskutočnila v roku 2014, keď bola aj sprístupnená verejnosti.


Na Námestí SNP v Banskej Bystrici začnú 28. septembra stavebné práce na obnove Hodinovej veže, ktorá je významnou mestskou dominantou. Ako informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková, cieľom obnovy je zvýšiť bezpečnosť vyhliadkovej ochodne a zlepšiť jej prístupnosť, najmä počas zimných mesiacov, počas ktorých bola doteraz problematická.

Mimo prevádzky


Stavebné práce by mali trvať približne dva mesiace, počas ktorých bude veža mimo prevádzky pre turistov. Víkendová prevádzka Turistického informačného centra zostane zachovaná.

Posledná komplexná rekonštrukcia Hodinovej veže sa uskutočnila v roku 2014, keď bola aj sprístupnená verejnosti. Počas rekonštrukcie opravia pochôdznu plochu, z ktorej návštevníci môžu obdivovať mesto z vtáčej perspektívy.

Aby sme zvýšili bezpečnosť a zároveň zlepšili prístupnosť veže najmä počas zimných mesiacov, bude pod pochôdznu plochu osadený medený odporový kábel, ktorý zamedzí tvorbe námrazy. Vymenená bude drevená podlaha za terasovú podlahu z kompozitných drevoplastových dosiek s imitáciou dreva, ktoré sú odolnejšie voči častým zmenám počasia a majú dlhšiu životnosť oproti dreveným doskám. Zároveň sa obnovia aj drevené dvojkrídlové dvere, ktoré vedú na ochodzu,“ uviedla vedúca Turistického informačného centra Barbora Osvaldová.

Oprava ciferníka


Vedúci Oddelenia správy a údržby miestnych ciest a inžinierskych sietí MsÚ Vladimír Bállek informoval, že počas plánovaných prác by sa chceli pokúsiť opraviť aj nefunkčný ciferník na východnej strane Hodinovej veže.

„Najskôr však musíme priamo na mieste zistiť príčinu poruchy. Oprava historických hodinových strojov je dnes veľmi špecifické remeslo a nájsť skúseného hodinára nie je jednoduché. Veríme však, že pôjde len o menší technický zásah a hodiny sa nám podarí opäť sprevádzkovať,“ dodal.

Historické dominanty mesta sú podľa primátora mesta Jána Noska neodmysliteľnou súčasťou identity Banskej Bystrice a každoročne priťahujú pozornosť mnohých domácich i zahraničných návštevníkov.

„V poslednom období sme realizovali práce na Petermanovej veži a Barbakáne, do majetku mesta sme prevzali Mariánsky stĺp a teraz prichádza na rad Hodinová veža. Chceme, aby bola bezpečná, prístupná, naďalej slúžila obyvateľom i návštevníkom mesta a bola zachovaná aj pre ďalšie generácie,“ dodal banskobystrický primátor.


Zdroj: SITA.sk - Hodinová veža v Banskej Bystrici prejde obnovou, práce potrvajú približne dva mesiace – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: hovorkyňa banskobystrického primátora Primátor mesta Banská Bystrica Rekonštrukcia Stavebné práce Turistické informačné centrum
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