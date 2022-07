Lavrov sa snaží dostať Egypt na „svoju“ stranu, so Sísím rokoval o prelomení diplomatickej izolácie a sankciách zo Západu

Zlyhanie mierových rokovaní

Blokáda ukrajinského obilia

24.7.2022 (Webnoviny.sk) - Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov v Egypte začal svoju cestu po Afrike v úsilí prelomiť diplomatickú izoláciu a sankcie zo Západu voči jeho krajine pre inváziu na Ukrajine.V nedeľu rokoval s tamojšími predstaviteľmi - prezidentom Abd al-Fattáhom as-Sísím , jeho rezortným kolegom Sámihom Šukrím a aj generálnym tajomníkom Ligy arabských štátov Ahmadom Abúlom Ghajtom Na spoločnej tlačovej konferencii so Šukrím Lavrov povedal, že s egyptskými predstaviteľmi diskutovali o ruskej „vojenskej operácii“ na Ukrajine, ako Moskva nazýva svoju inváziu, a tí ho vyzvali na „politické a diplomatické“ urovnanie konfliktu.Za zlyhanie skorších mierových rokovaní môže podľa jeho slov Ukrajina. „Nemáme žiadne predsudky o obnovení rokovaní o širšom spektre otázok, ale záležitosť nezávisí od nás. Ukrajinské úrady, od prezidenta až po jeho nespočetných poradcov, neustále hovoria, že kým Ukrajina neporazí Rusko na bojovom poli, nebudú žiadne rokovania,“ vyhlásil Lavrov.Ruský minister okrem iného hovoril aj o vývoze obilia, ktorý je kľúčový pre globálnu potravinovú bezpečnosť. Ruskí vývozcovia obilia sú podľa neho zaviazaní k naplneniu svojich záväzkov v nadväznosti na dvojité dohody s podporou OSN podpísané Moskvou a Kyjevom o odblokovaní dodávok obilia z ukrajinských prístavov.„Diskutovali sme o konkrétnych parametroch spolupráce v tejto oblasti, dohodli sa na ďalších kontaktoch medzi príslušnými ministerstvami a zhodli sme sa na príčinách obilnej krízy,“ povedal bez bližších informácií.Povedal to pritom deň po tom, čo Rusko ostreľovalo ukrajinský prístav Odesa, odkiaľ by ukrajinské dodávky mali smerovať.Okrem Egypta by mal Lavrov podľa štátnej televízie RT počas cesty po Afrike navštíviť aj Etiópiu, Ugandu a Konžskú demokratickú republiku.