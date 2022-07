Pobrežná stráž a humanitárne mimovládky organizujú jednu záchrannú operáciu za druhou, stovky migrantov sa snažia dostať do Európy

Migrantov vyťahovali z mora

Stovky zachránených migrantov

24.7.2022 (Webnoviny.sk) - Talianska pobrežná stráž v nedeľu informovala, že talianske lode vytiahli zo Stredozemného mora pri líbyjskom pobreží päť tiel a zachránili 674 ľudí natlačených na rybárskej lodi. Európske humanitárne organizácie zase hlásia viac ako 500 ďalších zachránených.Talianska operácia sa odohrala 190 kilometrov od pobrežia regiónu Kalábria a zúčastnili sa na nej námorná obchodná loď, tri hliadkové člny pobrežnej stráže a čln finančnej polície.Niektorých preživších museli zachraňovať z mora. Všetkých migrantov odviezli do prístavov v Kalábrii a na Sicílii. Príčina úmrtí spomenutých piatich ľudí nie je zatiaľ známa.Pobrežná stráž uviedla, že je to jedna zo série záchran v oblasti pôsobnosti Talianska v centrálnom Stredozemnom mori v ostatných dňoch, pričom v jednom prípade, museli na pomoc privolať aj vrtuľník.Pri samostatných operáciách nemecká charita Sea-Watch zachránila 444 migrantov, ktorí sa na chabých člnoch pokúšali preplávať Stredozemné more.Loď Sea-Watch 3 vykonala v priebehu 24 hodín päť záchranných operácií, pri ktorých pomohla aj tehotnej žene a mužovi s vážnymi popáleninami.Organizácia žiada o povolenie priviesť zachránených ľudí do bezpečného prístavu, keďže záchranná loď nie je schopná pojať toľko ľudí.Organizácia SOS Méditerranée zase informovala, že jej loď Ocean Viking zachránila 87 ľudí, medzi nimi 57 mladistvých bez sprievodu, z preplneného gumeného člna pri líbyjskom pobreží. Nikto z nich nemal záchrannú vestu.