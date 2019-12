Lavrov sa stretne vo Washingtone s Pompeom aj Trumpom

Na snímke minister zahraničných vecí Ruskej federácie Sergej Lavrov prichádza spoločné fotografovanie počas plenárneho zasadnutia ministrov zahraničných vecí a štátnych tajomníkov na neformálnom stretnutí OBSE na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách 9. júna 2019. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Washington 10. decembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa pripojí k ministrovi zahraničných vecí Spojených štátov Mikeovi Pompeovi pri rokovaní so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom, ktoré je naplánované na utorok vo Washingtone. Tlačová agentúra AFP to uviedla s odvolaním sa na pondelkové oznámenie Bieleho domu.Podľa citovaného vysokopostaveného predstaviteľa Trumpovej administratívy budú Trump, Pompeo a Lavrov "diskutovať o stave bilaterálnych vzťahov".Americké ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo návštevu Lavrova ešte v nedeľu. Do Washingtonu pricestuje prvýkrát do roku 2017, keď bol účastníkom kontroverzného stretnutia v Oválnej pracovni Bieleho domu. Vtedajšia schôdzka Trumpa s Lavrovom a ruským veľvyslancom Sregejom Kisľakom vyvolala kontroverzie, keďže sa objavili správy, že americký prezident hosťom vyzradil citlivé informácie.Očakáva sa, že utorkové rokovanie sa bude zameriavať na svetové regióny, v ktorých sa Spojené štáty i Rusko výrazne angažujú, teda Sýriu, Irán či Severnú Kóreu. Témou by mali byť aj diplomatické kroky týkajúce sa konfliktu na Ukrajine.Pompeo a Lavrov sa počas tohto roka stretli niekoľkokrát, a to aj v New Yorku a Rusku. Občas spolu aj telefonovali, no ich osobné stretnutie vo Washingtone sa zatiaľ neuskutočnilo.Rusko-americké vzťahy sú naďalej napäté, pričom predstavitelia Trumpovej vlády opakovane kritizujú Moskvu pre jej politiku predovšetkým na Ukrajine a v Sýrii.