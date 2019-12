Zelenskyj: Výmena zajatcov v Donbase je naplánovaná na 24. decembra

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo Vilniuse 27. novembra 2019. FOTO TASR/AP Foto: TASR Foto: TASR

Paríž 10. decembra (TASR) - Lídri tzv. normandskej štvorky sa počas pondelkového summitu v Paríži dohodli na 24. decembri ako termíne výmeny zajatcov medzi Ukrajinou a proruskými separatistami v Donbase. Oznámil to po skončení summitu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorého citovala tlačová agentúra TASS.Zelenskyj uviedol, že na výmenu zajatcov bol stanovený časový rámec do konca tohto roka, ale dohoda obsahuje aj konkrétny dátum. "Dohodli sme sa na dátume 24. decembra. Posledný deň mesiaca je posledným termínom," spresnil na tlačovej konferencii.Výsledkom stretnutia lídrov Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka bola aj dohoda o zavedení plnohodnotného prímeria v Donbase do konca tohto roka a ďalšom odsune síl z frontovej línie v lehote do konca marca budúceho roka.Podľa Zelenského summit v Paríži síce predznamenal pokrok pri riešení východoukrajinského konfliktu, ale Ukrajinci "majú právo neveriť slovám a sľubom". Len "", upozornil s tým, že predošlé prímeria boli opakovane porušované. Ako však dodal, rokovania v Paríži boli vedené "veľmi serióznym tónom", uviedla agentúra DPA.Zelenskyj podľa nej potvrdil, že zatiaľ sa nepodarilo dospieť k dohode, pokiaľ ide o otázku, či sa majú miestne voľby v Donbase konať pred tým alebo po tom, ako Ukrajina opätovne získa faktickú kontrolu nad svojou hranicou s Ruskom. Vyjadril však nádej, že táto záležitosť sa bude riešiť na nasledujúcom summite normandskej štvorky, ktorý sa má konať o štyri mesiace.Normandský formát je diplomatické zoskupenie najvyšších predstaviteľov Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka a ich ministrov zahraničných vecí. Jeho cieľom je urovnať krízu na východe Ukrajiny.Zelenskyj v Paríži rokoval s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom, francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou.