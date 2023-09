Lavrov si zobral na mušku Fínsko, podľa šéfa ruskej diplomacie sa pridalo k protiruskému projektu USA

Absolútne neslušné vyjadrenie

Neskúsená diplomatka

26.9.2023 (SITA.sk) - Fínsko si podľa ruského ministra zahraničia zničilo svoj neutrálny status a reputáciu a pridalo sa k „protiruskému projektu Spojených štátov“.Na tlačovej konferencii po rokovaní s jeho tuniským náprotivkom vyhlásil, že ho prekvapila rýchlosť, akou to Fínsko urobilo. Informuje o tom spravodajský portál Sky News. Lavrov tiež označil vyjadrenie fínskej ministerky zahraničných vecí Eliny Valtonen, že Rusi by mali zaplatiť „cenu“ za to, čo sa deje na Ukrajine, za „absolútne neslušné“.„Ešte raz by som rád zdôraznil, že Fínsko robí sedemmíľové kroky, aby sa pridalo k lídrom západnej protiruskej, rusofóbnej kampane,“ povedal.Valtonen je podľa jeho slov „zrejme ešte stále neskúsenou diplomatkou, pretože na rovinu uviedla, prečo sú tieto sankcie uvalené: poškodiť obyčajných ľudí“.„V súlade s tým, ako povedala, cenu za vedenie takejto vojny musí zaplatiť ruský ľud, takže chce, aby sa ruský ľud vzbúril proti vlastnej vláde,“ dodal.Fínsko po spustení ruskej vojny na Ukrajine upustilo od svojho neutrálneho statusu a tento rok sa stalo členom NATO.