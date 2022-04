Lavrov: Tvrdenia o vojnových zločinoch v Buči majú zmariť rokovania

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v utorok obvinil Západ zo snahy zmariť rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou tým, že podnecuje "hystériu" v súvislosti s násilnosťami spáchanými na civilistoch v ukrajinskom meste Buča.





Podľa Kyjeva a Západu existujú dôkazy, že Rusko sa v tomto meste v Kyjevskej oblasti dopustilo vojnových zločinov. Moskva tieto obvinenia popiera, pričom ich označila za "obludný falzifikát", napísala agentúra AFP, ktorá Lavrovove výroky prevzala zo správy ruskej agentúry RIA Novosti.Podľa Lavrova sa v súvislosti s Bučou "vynára otázka, na aký účel slúži táto očividne nepravdivá provokácia". Rusko má všetky dôvody domnievať sa, že cieľom je odvrátiť pozornosť od vyjednávacieho procesu. Po zverejnení fotografií a videí z Buče sa ukrajinskí vyjednávači dokonca "pokúsili úplne prerušiť proces vyjednávania", konštatoval Lavrov.

Ruský minister apeloval na "tých, ktorí vedú kroky Kyjeva - a my vieme, kto sú -, aby si uvedomili svoju zodpovednosť za bezpečnosť v Európe, za budúcnosť svetového poriadku a v praxi zabezpečili, že sa dodržiavajú princípy Charty OSN".



Žiadal tiež, aby bol do Kyjeva vyslaný jednoznačný signál, nech "sa nepúšťa do sabotáže". V opačnom prípade podľa Lavrova hrozí, že sa zopakuje osud minských dohôd, ktoré boli uzavreté v roku 2015 v záujme urovnania situácie v Donbase na východe Ukrajiny.