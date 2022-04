USA trestajú aj pomáhajú. Na Rusko chcú uvaliť ďalšie sankcie, Ukrajine pošlú protitankové strely

Zablokovali aj platby vládneho dlhu

Na Ukrajinu opäť pôjde vojenská pomoc

6.4.2022 - Spojené štáty plánujú v koordinácii so západnými spojencami v stredu uvaliť ďalšie sankcie na Rusko po tom, ako vyšli najavo nové dôkazy o vojnových zločinoch na Ukrajine. Opatrenia budú zahŕňať zákaz na všetky nové investície v Rusku.Oznámila to hovorkyňa Bieleho domu Jen Psaki , ktorá tiež uviedla, že prijmú aj ďalšie sankcie na ruské finančné inštitúcie, štátne podniky, vládnych predstaviteľov a ich príbuzných.V utorok tiež americké ministerstvo financií zablokovalo akékoľvek platby ruského vládneho dlhu v amerických dolároch z účtov v amerických finančných inštitúciách, čo pre Rusko sťaží plnenie si jeho finančných záväzkov.USA taktiež pošlú Ukrajine protitankové strely Javelin v hodnote 100 miliónov dolárov. Biely dom v utorok večer oznámil, že prezident Joe Biden schválil vojenskú pomoc Ukrajine, ktorá je financovaná z 13,6-miliardového balíka pomoci prijatého minulý mesiac.Nemenovaný predstaviteľ jeho administratívy pre agentúru AP potvrdil, že to bolo pre prevoz striel Javelin, ktoré si vyžiadala ukrajinská armáda na boj proti ruským silám. Spojené štáty od nástupu Bidena do úradu vlani v januári poskytli Ukrajine vojenskú pomoc v hodnote 2,4 miliardy dolárov.(1 EUR = 1,0969 USD)