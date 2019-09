Lavrov tvrdí, že USA realizuje plány rozmiestnenia zbraní vo vesmíre

Sergej Lavrov, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 20. septembra (TASR) - Rusko pozoruje, že Spojené štáty si rozbiehajúcou sa mediálnou kampaňou pripravujú pôdu pre svoje definitívne odmietnutie Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBTO). Napísal to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v článku pre časopis Rusko v globálnej politike.Lavrov tiež poznamenal, že Washington sa pustil do realizácie plánov rozmiestnenia zbraní vo vesmíre, čím de facto odmietol návrhy na vyhlásenie moratória na tieto činnosti.Ruský minister napísal, že v oblasti strategickej stabilityPoukázal na to, že odstúpenie Spojených štátov od Zmluvy o protiraketovej obrane (ABM) aaj od Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF) predstavujeLavrov dodal, že nejasné sú aj vyhliadky Zmluvy o ďalšom znižovaní a obmedzení počtu strategických útočných zbraní (START-3), keďže Spojené štáty nedali jasnú odpoveď na ruský návrh na jej predĺženie aj po uplynutí jej platnosti vo februári 2021.Valné zhromaždenie OSN prijalo Zmluvu o všeobecnom zákaze jadrových skúšok v roku 1996. Zmluva nenadobudla platnosť, pretože ju nepodpísalo ani neratifikovalo niekoľko krajín vrátane Spojených štátov. Zmluvu ratifikovali všetky európske krajiny, medzi nimi aj Rusko, Británia a Francúzsko.