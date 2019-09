Začal sa proces v kauze prípravy vraždy S. Volzovej

Na snímke podnikateľ a bývalý riaditeľ TV Markíza Pavol R. pred pojednávaním. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. septembra (TASR) - Na Okresnom súde Bratislava II sa v piatok začal proces s bývalým riaditeľom televízie Markíza a exministrom hospodárstva Pavlom R., ktorý je obžalovaný v prípade prípravy vraždy svojej bývalej spoločníčky Silvie Volzovej.Proces sa uskutočňuje za prísnych bezpečnostných opatrení v Ústave na výkon väzby (ÚVV) a Ústave na výkon trestu odňatia slobody (ÚVTOS) v Bratislave. Na hlavné pojednávanie eskortovali príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) všetkých troch spoluobžalovaných, a to na doživotný trest odňatia slobody odsúdeného bosa skupiny sýkorovcov Róberta L., alias Kýbla, na doživotie odsúdeného banskobystrického bosa Mikuláša Č. a jeho komplica Miloša K.V piatok má byť vypočutá len svedkyňa a poškodená Volzová, ktorej vypočutie navrhol prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave Michal Šúrek i obhajoba. Prítomný je aj Pavol R., ktorý musí povinne po rozhodnutí Krajského súdu (KS) v Bratislave nosiť elektronický náramok. V súdnej sieni je aj zástupca Volzovej Roman Kvasnica.Prvé pojednávanie sa vo veci začalo v máji tohto roku. Kýbel účasť na príprave vraždy rovnako ako Pavol R. poprel. Mikuláš Č. a Miloš K. sa k činu priznali.Polícia začala prípad riešiť na základe výpovede Mikuláša Č. Práve on mal vypovedať, že si Pavol R. v slovenskom podsvetí na jeseň roku 1997 objednal vraždu Volzovej, a to za odmenu 20 až 40 miliónov korún slovenských.