Lavrov: USA chápu, že Venezuelu nemožno riešiť vojensky

Sergej Lavrov, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rovaniemi 6. mája (TASR) - Americkí predstavitelia chápu, že krízu vo Venezuele nemožno riešiť vojensky, pretože dôsledky takéhoto scenára by boli zničujúce. Uviedol to v pondelok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov po schôdzke so svojím americkým rezortným partnerom Michaelom Pompeom vo fínskom meste Rovaniemi.zdôraznil Lavrov. Na otázku, či to americkí diplomati chápu, odpovedal kladne, informovala agentúra TASS.vysvetlil Lavrov.Šéf ruskej diplomacie taktiež uviedol, že prezidenti Ruska a USA - Vladimir Putin a Donald Trump - sa dohodli na schôdzke, keď to bude možné.dodal Lavrov.Venezuelský opozičný líder Juan Guaidó, podporovaný malým kontingentom bezpečnostných síl, vyzval minulý týždeň v utorok armádu, aby sa obrátila proti venezuelskému prezidentovi Nicolásovi Madurovi. Táto snaha, podporovaná USA, sa však skončila neúspechom.Pompeo v sobotu vyhlásil, že Spojené štáty budú podporovať obyvateľov Venezuely v ich úsilí o zosadenie prezidenta Nicolása Madura.Lavrov v nedeľu uviedol, že Moskva odsudzujeSpojených štátov zamerané na zvrhnutie legitímnych vládnych orgánov vo Venezuele.