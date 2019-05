V Prahe sa opäť demonštruje proti ministerke spravodlivosti

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 6. mája (TASR) - Na pražskom Staromestskom námestí sa v pondelok začala ďalšia demonštrácia proti vymenovaniu Marie Benešovej na post ministerky spravodlivosti. Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz.Ďalšiu demonštráciu za nezávislosť justície zvolala iniciatíva Milion chvilek pro demokracii. Jej predstavitelia pripomenuli, že polícia v polovici apríla navrhla obžalovať českého premiéra Andreja Babiša (ANO) v súvislosti s kauzou Čapí hnízdo.Vzhľadom na skutočnosť, že bezprostredne nato oznámil koniec na čele rezortu spravodlivosti Jan Kněžínek a koncom mesiaca bola vymenovaná Benešová, dávajú organizátori pondelňajšej demonštrácie uvedené zmeny do možnej súvislosti.apelujú organizátori, ktorí minulý týždeň poslali do ulíc viacerých českých miest tisíce ľudí.Demonštranti žiadajú demisiu Benešovej a záruky toho, že nedôjde k zmenám na vrchných a Najvyššom štátnom zastupiteľstve (prokuratúre).Farma Čapí hnízdo je rekreačný areál s konferenčným centrom v okrese Benešov v Stredočeskom kraji. V roku 2008 získal projekt dotáciu 50 miliónov českých korún (1,94 milióna eur) z európskych fondov na podporu malých a stredných podnikov.Pred získaním dotácie a po uplynutí času, keď mala spoločnosť v súlade s dotačnými podmienkami udržiavať projekt v chode, patrila farma pod Babišov holding Agrofert. Ten by na dotáciu pre malé a stredné podniky nárok nemal. Andrej Babiš však obvinenie z dotačného podvodu popiera.