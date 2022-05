Lavrov vytočil Izraelčanov, Hitlera označil za žida a židovský národ za najväčších šíriteľov antisemitizmu

Opakovaná lož o denacifikácii Ukrajiny

Lavrov šíri vo svete bludy

2.5.2022 (Webnoviny.sk) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov si vyslúžil rozhnevanú reakciu Izraela po tom, ako v nedeľu konštatoval, že nacistický vodca Adolf Hitler mal „židovskú krv“. Informuje o tom spravodajský portál CNN.„Konštatovanie ministra zahraničia Lavrova je neodpustiteľné a odporné a zároveň je to strašný historický omyl,“ reagoval izraelský šéf diplomacie Jair Lapid.„Židia počas holokaustu nevraždili sami seba. Najnižšia forma rasizmu proti židom je obviniť ich samotných z antisemitizmu,“ dodal.Lavrov sa tak vyjadril v nedeľu v talianskej televízii, kde zopakoval ruské tvrdenia, že cieľom ich invázie na Ukrajinu je „denacifikácia“ krajiny a odmietol protiargument, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je židovského pôvodu.„On (Zelenskyj) argumentuje, že aký druh nacizmu by mohli mať, ak je on žid. Môžem sa mýliť, ale aj Hitler mal židovskú krv. Neznamená to absolútne nič. Múdri židovskí ľudia hovoria, že najzanietenejšími antisemitmi zvyčajne bývajú práve židia,“ skonštatoval Lavrov.Izraelské ministerstvo zahraničia si v pondelok v súvislosti s týmito vyjadreniami predvolalo ruského veľvyslanca v Izraeli. Dani Dajan, ktorý je predsedom pamätníka obetí a hrdinov holokaustu Jad va-Šem, uviedol, že tvrdenie, že Hitler bol židovského pôvodu je „úplne nepodložené“ a zároveň odmietol ruské označovanie Ukrajincov za nacistov.„Rovnako vážne je označovanie Ukrajincov všeobecne a najmä prezidenta Zelenského za nacistov. Toto, okrem iných vecí, je úplným prekrútením histórie a vážnou urážkou obetí nacizmu,“ napísal Dajan na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.