Remišová nešetrila kritikou na Smer-SD, stranu prirovnala k HZDS a z Fica je Mečiar v tej najhoršej podobe

2.5.2022 - Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) už nenosí masku demokratickej strany. Ukazuje už len tvár nenávisti, strachu a pomsty, ktorá sa chystá pochovať Slovensko. Podobne ako Mečiarovo Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS) pred mnohými rokmi. Na sociálnej sieti to napísala predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová . Upozornila na nedeľné prvomájové podujatie Smeru-SD v Nitre.Označila ho za „nechutné divadlo“ politikov Smeru-SD, ktoré podľa nej ukázalo, čo čaká Slovensko, ak by sa Smer-SD a Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) dostali k moci. „Vulgarizmy na adresu prezidentky, vyhrážky vláde, podnecovanie agresivity. Muža s fotkou Jána Kuciaka, ktorého zavraždili za vlády Smeru-SD a Fica, musela chrániť pred davom polícia,“Zo Smeru-SD je podľa Remišovej nové HZDS a z Fica je plnohodnotný Vladimír Mečiar v tej najhoršej podobe. „Už sa ani neskrývajú, je to rovnaké paktovanie s mafiou, krytie mafie, strach pred spravodlivosťou a podnecovanie agresivity a nenávisti v celej našej krajine. Je hanba, ako sa na celé toto divadlo pozerala napríklad aj žena, europoslankyňa, keď jej kolegovia podnecovali vulgárne urážanie prezidentky a ďalších politikov. Hrať sa v europarlamente na demokratov a na Slovensku nechať svojich partajníkov vulgárne vykrikovať na ženu, prezidentku Slovenskej republiky, je úbohé pokrytectvo,“ napísala Remišová.