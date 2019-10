Le Drian rokoval v Iraku o členoch IS v kurdských väzniciach

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Bagdad 17. októbra (TASR) - Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian rokoval vo štvrtok v Iraku o možnom presune zahraničných džihádistov, vrátane občanov Francúzska, zo severu Sýrie, kde aktuálne prebieha turecké vojenské ťaženie proti Kurdom, do Iraku, píše agentúra AFP.Vlády v Európskej únii sa totiž obávajú, že v dôsledku tureckej operácie v Sýrii sa môže časť z 12.000 predpokladaných bojovníkov džihádistickej organizácie Islamský štát (IS), zadržiavaných v kurdských väzniciach, dostať na slobodu. Medzi týmito zajatcami sú aj tisícky cudzincov. V kurdskej väzbe v oblasti severnej Sýrie je aj údajne 60 občanov Francúzska.Táto téma bola hlavným bodom rokovania šéfa francúzskej diplomacie s irackým partnerom Muhammadom Hakímom, irackým prezidentom Barhamom Sálihom a premiérom Ádilom Abdalom Mahdím.Francúzsko spoločne s ďalšími krajinami EÚ diskutujú v ostatných mesiacoch o zriadení medzinárodného tribunálu pre príslušníkov IS v Iraku.V irackých väzniciach odsúdili na doživotný trest odňatia slobody alebo na smrť stovky ľudí, ktorých uznali vinných z členstva v IS.