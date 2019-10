Prieskum: Firmy zatiaľ nedostatočne aplikujú Industry 4.0

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk Foto: Teraz.sk

Bratislava 17. októbra (TASR) - Podľa výsledkov prieskumu Združenia inteligentného priemyslu - Industry4UM kroky k digitálnej transformácii už realizuje 40 % firiem. Hoci v porovnaní s výsledkami predchádzajúceho prieskumu je to takmer 100-percentný nárast, tempo je stále nedostatočné. Uviedli to vo štvrtok na stretnutí s novinármi predstavitelia združenia a rezortu hospodárstva.Podľa Martina Morháča zo združenia je potrebné zmeniť myslenie manažérov firiem. Firma, ako zdôraznil, musí mať svoju stratégiu a tú musí určiť manažment.povedal.Ako ďalej uviedol, transformačné tempo je z časti brzdené nedostatočným inovačným potenciálom najmä v prípade malých a stredných firiem. Fungujúci systém inovačného riadenia má v súčasnosti zavedených 33 % firiem.Ako povedala Miriam Letašiová, generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Ministerstva hospodárstva SR, jedným z najvypuklejších problémov, ktorý je potrebné neodkladne riešiť, je nedostatok odborníkov pre digitalizáciu priemyslu. Trh si oprávnene nárokuje vytváranie nových študijných odborov a podporu už existujúcich so zameraním nielen na technológie, ale aj zvyšovanie úrovne prepojenia vzdelávacieho systému s praxou.