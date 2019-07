Le Maire bude viesť rozhovory o spoločnom kandidátovi EÚ na čelo MMF

Bruno Le Maire, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Chantilly 18. júla (TASR) - Francúzsky minister hospodárstva Bruno Le Maire bude viesť neformálne rozhovory o spoločnom európskom kandidátovi na post generálneho tajomníka Medzinárodného menového fondu ((MMF).Štyria európski členovia skupiny G7 - Británia, Francúzsko, Nemecko a Taliansko - sa zhodli na tom, že Európania by mali predložiť jedného spoločného kandidáta za Christine Lagardeovú. Uviedol to zdroj pod podmienkou zachovania anonymity.Podľa tradície, MMF, založený po druhej svetovej vojne, od jeho vzniku vždy viedol Európan, zatiaľ čo na čele sesterskej Svetovej banky bol vždy Američan.Christine Lagardeová tento týždeň rezignovala na svoju funkciu vo fonde po tom, čo lídri Európskej únie (EÚ) navrhli, aby viedla Európsku centrálnu banku.Le Maire bude neformálne konzultovať so všetkými členskými štátmi EÚ, aby našiel spoločného kandidáta s ekonomickými a finančnými, ako aj politickými skúsenosťami.