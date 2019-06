Le Maire: Francúzsko nenesie vinu za neúspešnú fúziu Renaultu a Fiatu

Na archívnej snímke Bruno Le Maire. Foto: Wikipedia Foto: Wikipedia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 13. júna (TASR) - Francúzska vláda nenesie vinu za neúspešnú fúziu domácej automobilky Renault a americko-talianskeho koncernu Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Vyhlásil to vo štvrtok minister financií Bruno Le Maire.povedal Le Maire pre rádio France Info pred stretnutím s predsedom predstavenstva Renaultu Jeanom-Dominiquom Senardom.Senard totiž v stredu (12. 6.) akcionárom spoločnosti Renault povedal, že za kolapsom rokovaní je požiadavka zástupcov francúzskeho štátu, ktorý vlastní 15 % v automobilke, aby dostali viac času na preštudovanie dohody o fúzii. Tým zabránili hlasovaniu o dohode s FCA, ktorý následne stiahol svoju ponuku na zlúčenie na bázekeď by obe firmy získali v spojenom podniku rovnaký podiel 50 %.povedal Senard.Fúzia mala obom koncernom pomôcť ušetriť na nákladoch a iných výdavkoch 5 miliárd eur ročne. FCA by vďaka nej získal prístup k špičkovej technológii elektrického pohonu Renaultu a splnil by tak normy na automobily s nulovými emisiami. Renault by mal zase podiel na lukratívnom trhu FCA s džípmi a úžitkovými vozidlami RAM.K náhlemu ukončeniu rozhovorov o fúzii došlo 5. júna po tom, ako si francúzska vláda určila svoje podmienky vrátane zachovania 20-ročného spojenia Renaultu s Nissanom.povedal Le Maire.Le Maire požiadavku na čas obhajoval ako. Podľa neho si rozsah plánovanej fúziedodal Le Maire.Spojenie Renaultu a FCA by viedlo k vytvoreniu tretej najväčšej automobilky na svete po Toyote a Volkswagene a vrátane aliančných partnerov Renaultu - japonských automobiliek Nissan a Mitsubishi, by vznikla aliancia, ktorá by predávala približne 15 miliónov vozidiel ročne.Kombinácia by im tiež umožnila združovať investície do nákladných elektromobilov a autonómnych technológií, ktoré sú kľúčové pre vývoj v odvetví, keďže vlády na celom svete riešia emisie uhlíka a výzvy mobility vyplývajúce z rýchlej urbanizácie.