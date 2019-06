Na prípadný tvrdý brexit je pripravené minimum britských firiem

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 13. júna (TASR) - Veľký počet britských podnikov je nielen nepripravený na prípadný tvrdý brexit, ale nedá sa o nich povedať ani to, že by sa k tomu približovali, uviedla to britská BBC v programe Newsnight.Vo februári britská daňová správa HMRC spustila proces, ktorého cieľom je zjednodušenie dovozu v prípade, že Británia opustí colnú úniu a jednotný trh bez dohody. Podľa prieskumu sa však do 26. mája do systému známeho ako TSP (Transitional Simplified Procedures) nezapojilo ani 10 % firiem.Podľa údajov zverejnených BBC požiadalo o TSP iba 17.800 britských firiem z približne 240.000, ktoré by mali o TSP do 31. októbra požiadať. To je termín, na ktorý sa posunul odchod Británie z Európskej únie. Pôvodný bol stanovený na 29. marca.povedal Matt Griffith z Obchodnej komory v Bristole. Jeho slová potvrdil aj Mike Spicer z Britskej obchodnej komory.povedal.