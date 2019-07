Le Maire: Libra nemôže pokračovať vo forme, ako ju Facebook prezentuje

Na archívnej snímke Bruno Le Maire. Foto: Wikipedia Foto: Wikipedia

Paríž 17. júla (TASR) - Projekt digitálnej meny libra, ktorú plánuje zaviesť sociálna sieť Facebook, nemôže pokračovať vo forme, v akej bol doteraz prezentovaný. Vyhlásil to v stredu francúzsky minister financií Bruno Le Maire.Le Maire krátko pred začiatkom stretnutia so svojimi kolegami zo skupiny G7 v Chantilly, severne od Paríža, skonštatoval, že „v súčasnosti nie sú vhodné podmienky na to, aby digitálna mena libra, ktorú navrhol Facebook, pokročila vpred.Le Maire tiež poznamenal, že stretnutie ministrov financií skupiny G7 bude „rozhodujúce“ aj pre dohodu o tom, ako zdaňovať veľké technologické spoločnosti a pre "určenie tónu" širších rokovaní 129 krajín združených v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) o tejto dani, ktoré by sa mali skončiť na budúci rok.