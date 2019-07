Ukrajinskí námorníci zostanú vo väzbe do 24. októbra

Príslušník ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) a ukrajinskí námorníci počas súdneho pojednávania v Moskve 15. januára 2019, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 17. júla (TASR) - Moskovský súd v stredu rozhodol, že 13 z 24 ukrajinských námorníkov, zadržaných vlani v novembri pri incidente v Kerčskom prielive, zostane vo väzbe do 24. októbra, informovala agentúra Interfax. O osude zvyšných členov posádky súd rozhodne neskôr v stredu.Interfax súčasne citoval názor ruskej obmudsmanky pre ľudské práva Taťjany Moskaľkovovej, ktorá sa domnieva, že by boloRusko zadržiava 24 ukrajinských občanov, ktorí tvorili posádku troch lodí zajatých 25. novembra ruskou pohraničnou strážou v oblasti Kerčského prielivu.Ruská Federálna bezpečnostná služba (FBS) obvinila Ukrajincov, medzi ktorými boli okrem námorníkov aj dvaja príslušníci ukrajinskej tajnej služby SBU, z protizákonného prekročenia štátnych hraníc.Kyjev týchto svojich občanov označuje za vojnových zajatcov. Rusko však s touto interpretáciou nesúhlasí, pričom poukazuje na to, že Rusko a Ukrajina nie sú v stave vojny alebo vojenského konfliktu, ako aj na to, že ukrajinskí občania boli obvinení zo spáchania trestného činu.Podľa právnikov sa sami zatknutí námorníci tiež považujú za vojnových zajatcov a odmietajú vypovedať pred ruskými orgánmi.Incident v Kerčskom prielive opäť vystupňoval napätie medzi oboma krajinami, ktorých vzťahy sú vyhrotené už od ruskej anexie polostrova Krym v roku 2014.