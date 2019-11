Le Maire: OECD by mala stanoviť minimálnu firemnú daň na úrovni 12,5 %

Na archívnej snímke Bruno Le Maire. Foto: Wikipedia Foto: Wikipedia

Paríž 26. novembra (TASR) - Reforma Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorá sa týka medzinárodného daňového systému, by mala stanoviť minimálnu sadzbu dane z firemných príjmov vo výške 12,5 %. Uviedol to v utorok francúzsky minister financií Bruno Le Maire.Organizácia so sídlom v Paríži informovala, že navrhne rámec na zabezpečenie minimálneho zdaňovania spoločností ako súčasť prepracovania medzinárodného daňového systému a jeho prispôsobeniu pre digitálny vek.OECD začiatkom novembra vyzvala na zavedenie minimálnej firemnej dane. Jej cieľom je riešiť problémy s presúvaním ziskov nadnárodných koncernov do výhodných daňových jurisdikcií. To spôsobuje, že veľké ekonomiky, kde sa realizuje väčšina podnikateľských aktivít týchto koncernov, majú len malé príjmy z ich zdanenia.OECD tak chce prelomiť tabu v medzinárodnom daňovom systéme, v rámci ktorého majú krajiny právo zdaňovať firmy, len ak majú fyzické sídlo na ich území.Namiesto toho organizácia navrhuje, aby krajiny mali právo zdaňovať časť globálnych príjmov vysoko ziskových nadnárodných koncernov, nech by svoje zisky presúvali kamkoľvek po svete.Oba návrhy, teda zvýšenie kompetencií krajín pri zdaňovaní príjmov firiem dosiahnutých na ich území a minimálna firemná daň, majú eliminovať výhody, ktoré využívajú niektoré firmy v rámci presúvania ziskov po svete, aby minimalizovali svoje dane.Návrhy OECD by tiež znížili motiváciu pre štáty, aby znižovali dane v snahe pritiahnuť takéto firmy.