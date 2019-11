Digitálna koalícia na rokovaní prijala ďalších 16 nových členov

Ilustračná snímka. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Bratislava 26. novembra (TASR) - Digitálna koalícia je veľmi silnou a etablovanou značkou, je to jedinečná platforma s cieľom otvoreného dialógu medzi štátom, odbornou i laickou verejnosťou súkromným sektorom, ktorým leží na srdci ďalší rozvoj Slovenska v oblasti digitálnej a dátovej ekonomiky a na prahu digitálnej transformácie. Povedal to v utorok v Bratislave pri príležitosti výročného zasadania podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).Ako ďalej uviedol, koalícia spája partnerov zo štátneho, súkromného, neziskového i z akademického sektora a usiluje sa pripraviť občanov Slovenska v každom veku na prácu a život v digitálnej ekonomike. Funguje na jednom základnom princípe, v rámci ktorého sa jednotliví členovia dobrovoľne zaväzujú, že budú zlepšovať úroveň digitálnych zručností na Slovensku.Vicepremiér ocenil skutočnosť, že rastie počet členov koalície a kým vo februári tohto roka mala 67 členov s 219 záväzkami v rôznom stave plnenia, na dnešnom rokovaní príjmu ďalších 16 nových členov. Ide tak o spoločnosti zo súkromnej sféry, ako aj škôl.Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR si vyčlenil záväzky, ktoré predbežne napĺňa. Patrí medzi ne napríklad koordinácia popularizácie v oblasti digitalizácie a získavania digitálnych kompetencií a podpora malých podnikov a výskumných inštitúcií a podpory prenikania digitalizácie do všetkých odvetví.povedal Raši.Poukázal na skutočnosť, že sa podarilo prijať kľúčové vládne materiály, a to Stratégiu digitálnej transformácie Slovenska 2030 a nadväzujúci Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-2022. Stratégia digitálnej transformácie 2030 je rámcovou nadrezortnou stratégiou, definujúca politiku a konkrétne priority našej krajiny v kontexte už prebiehajúcej digitálnej transformácie ekonomiky a spoločnosti pod vplyvom inovatívnych technológií a globálnych megatrendov digitálnej doby. Na ňu priamo nadväzuje Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-2022, ktorý definuje 62 konkrétnych opatrení a aktivít s cieľom posilniť digitalizáciu na Slovensku.Za nevyhnutnú podmienku ďalšej digitalizácie označil vicepremiér pokrytie potreby celého spektra národného hospodárstva dostatkom IT odborníkov. Ako uviedol na trhu chýba viac než 13.000 IT špecialistov. Vyžaduje si to zmeny vo vzdelávacej sústave, pôsobenie na žiakov a študentov, ale aj ich rodičov pri výbere ich budúceho povolania.