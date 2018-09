Le Penová oznámila, že do eurovolieb pôjde po boku Salviniho

Na snímke Marie Le Penová. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Brusel 6. septembra (TASR) - Marine Le Penová, šéfka krajne pravicovej francúzskej strany Národné združenie (RN - bývalý Národný front), vo štvrtok oznámila, že bude budovať svoju kampaň v budúcoročných voľbách do Európskeho parlamentu (EP) na rovnakých politických líniách ako jej spojenec, taliansky minister vnútra a predseda Ligy Severu Matteo Salvini.Le Penová to potvrdila v rozhovore pre francúzsku rozhlasovú stanicu Radio Classique, keď sa vyjadrila, že táto taktika má zaručiťv Európe.Francúzska europoslankyňa upozornila, že Salvini dobre pozná pozície RN, ktoré sú totožné s politickým smerovaním Ligy Severu, a dodala, žeLe Penová v rozhovore pre rádio uviedla, že "demokratické revolúcie" v Európe chce robiť so všetkými tými, ktorí zdieľajú rovnaké myšlienky, a spresnila, že silám krajnej pravice sa podarilo dostať sa k moci v Taliansku a Rakúsku.vysvetlila Le Penová. Priznala, že ona sama nebude volebnou líderkou svojej strany v eurovoľbách, ale povedie volebnú kampaň.Týždenník Politico už koncom augusta upozornil na odhodlanie Le Penovej pridať sa k Salvinimu v jeho ťažení pred eurovoľbami, ktoré sa uskutočnia koncom mája 2019. Wallerand de Saint-Just, člen užšieho vedenia RN, pre Politico uviedol, že pred dvoma rokmi bol Salvini pre nich takmer "neznáme meno" a jeden z europoslancov, ktorí v EP z Le Penovou založili euroskeptickú politickú skupinu Európa slobody a národov (ENF). Avšak jeho volebný úspech v Taliansku jasne naznačil, že aj krajná pravicaupozornil Politico na slová hovorcu RN Laurenta Jacobelliho.