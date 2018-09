POZITÍVNA SPRÁVA: Britská módna firma končí s používaním kožušín

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 6. septembra (TASR) - Britská módna firma Burberry už nebude páliť nepredaný tovar a končí aj s používaním kožušín vo svojich produktoch. Snaží sa tak vylepšiť si zlý imidž v súvislosti s ochranou životného prostredia a právami zvierat.Firma v júli v rámci správy o výsledkoch za obchodný rok 2017/2018, ktorý sa skončil v marci, uviedla, že za jeden rok spálila nepredaný luxusný tovar v hodnote 28,6 milióna libier (31,66 milióna eur). Rozsah likvidácie tak ešte zvýšila, keďže v predchádzajúcom obchodnom roku zničila tovar za 26,9 milióna libier. Chcela tak zabrániť znižovaniu cien svojich výrobkov, čo by podľa vedenia firmy devalvovalo značku.Oznámenie Burberry vyvolalo nové diskusie o množstve odpadu, ktorý výrobcovia luxusného tovaru vytvárajú. Burberry totiž informáciu o pálení nepredaného tovaru zverejnila len dva mesiace po tom, ako švajčiarska spoločnosť Richemont, výrobca luxusných hodiniek Cartier a Montblanc, oznámila, že za posledné dva roky odkúpila od predajcov a zničila hodinky zhruba za pol miliardy eur. Opäť preto, aby nemusela znižovať ceny.Správa Burberry vyvolala rozhorčenie ekológov, ale aj spotrebiteľov. Britská módna spoločnosť preto vo štvrtok oznámila, že svoje výrobky bude vo väčšej miere recyklovať, opravovať, opätovne ich využívať, prípadne ich darovať a zároveň sa chce pridať k firmám ako Versace alebo Gucci a prestane vo svojich produktoch používať kožušinu. Ide najmä o kožušinu z králika, líšky, norka a mývala.povedal v súvislosti s najnovšími krokmi Burberry jej šéf Marco Gobetti. Súčasťou zmien smerom k ekologickejšej spoločnosti je aj spolupráca Burberry s výrobcom luxusného tovaru z odpadu Elvis & Kresse, vďaka čomu by sa do piatich rokov malo 120 ton kožených odrezkov zmeniť na nové produkty.